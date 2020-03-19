«Эффективный регион» — в решении глобальных вопросов

О ходе реализации проекта «Эффективный регион» отчитались руководители предприятий на совещании при Главе Республики Айсене НИКОЛАЕВЕ.

Напомним, проект «Эффективный регион» реализуемый госкорпорацией «Росатом» в субъектах РФ, направлен на повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий и постоянного улучшения производственных процессов.

Руководитель проекта «Эффективный регион», представитель АО «Производственная система Росатом» Елена ПОЛЯКОВА пояснила, что на территории России охвачено 19 регионов, где реализуется 9 000 проектов. В качестве успешного внедрения ею была озвучена Белгородская область.

В 2019-м были обозначены 4 предприятия, которые присоединились к реализации проекта на территории Якутии: ПАО «ЛОРП», АО «Водоканал», ГУП «ЖКХ», ОАО «Якутская птицефабрика».

В ноябре 2019 года приказом генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея ЛАРИОНОВА, в целях повышения эффективности деятельности Пароходства и повышения производительности труда, для внедрения проекта «Бережливого производства в ЖБТЭФ», создана рабочая группа, перед которой поставлена конкретная задача – в течении 162 дней подготовить к очередному предъявлению Российскому Речному Регистру теплоход «СК-2030».

Отметим, что проблемы по своевременной сдаче флота существуют не только в Ленском пароходстве. Проект призван с помощью инновационных технологий и современного менеджмента решить ряд задач в судоремонтном процессе.

По словам генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова, реализация «Эффективного региона» Госкорпорации «Росатом» поможет ряду крупных предприятий республики не только в оптимизации производственных процессов, что в итоге приведет к значительной экономии финансовых затрат, но и поможет стать Якутии стать эффективным регионом в целом.

«Нам необходимо привлечь проектантов «Эффективного региона» Росатома для решения глобальных вопросов – это обмеление наших северных рек (дноуглубление), решение вопросов расширения района плавания и сроков арктической навигации на морском участке, на северных реках, в том числе для судов «река-море» плавания, и анализ простоев судов, составляющих четверть благоприятного навигационного времени, которые приводят к увеличению прямых затрат как грузовладельца, так и грузоперевозчика, что в конечном итоге отражается на тарифах. Это очень серьёзные вопросы не только для нашего пароходства, но и для многих предприятий водного транспорта страны», — отметил С.А.Ларионов.

По информации председателя Правительства Владимира СОЛОДОВА, в 2020 году в проекте будут вовлечены 4 органа госвласти, а к 2022 году на территории Якутии будет задействовано 50 организаций и ведомств.

По итогам заседания Глава Республики Айсен Николаев обратился к руководителям предприятий и госучреждений и рекомендовал лично принимать участие в реализации проекта.