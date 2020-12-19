Эффект Ленского моста

Вчера, 18 декабря, и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников провёл очередное заседание рабочей группы по вопросам строительства Ленского моста. Дмитрий Викторович отметил, что за последнюю неделю произошёл ряд событий по продвижению проекта строительства Ленского моста.

«Завершена разработка документации строительства моста и внесена на рассмотрение Главгосэкспертизы. Подписано соглашение, по которому Сбербанк выступит финансовым партнёром концессии по строительству автомобильного мостового перехода через реку Лена. Немаловажным является и решение вопроса передачи на государственный баланс туристско-рекреационного кластера «Северная Мозаика», находящегося на Табагинском мысу», — констатировал Дмитрий Бердников.

На заседании по вопросам текущей работы с информацией выступили министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, представители министерства имущественного и земельного отношения, группы «ВИС», службы государственного заказчика, Мегино-Кангаласского улуса.

После получения результатов Главгосэкспертизы и начала финансирования, следует этап непосредственного выхода на строительную площадку, на строительно-монтажные работы. В связи с этим Дмитрий Бердников указал, что сегодня на первый план выходит вопрос земельных участков, по которым проходит трассировка моста, и поручил ускорить их решение.

И.о. первого зампреда на заседании поднял вопрос учёта при строительстве объекта с точки зрения науки особенностей развязок и подходов к мосту, а также русловых процессов на реке Лена. Дмитрий Бердников дал задание представителям проектного института представить ему всю имеющуюся информацию и дополнительно к проведённой работе получить консультации у специалистов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Отметим, что по данным группы компании «ВИС», реализуемый проект будет иметь для региона значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, развитие прилегающих территорий и улучшение качества жизни населения. Запуск моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 3% ежегодно. По итогам оценки социально-экономических эффектов, произведённой Минэкономразвития России, эффекты от строительства Ленского моста превышают более чем в 1,6 раза инвестиции в его создание.