27.01.2022
17:32
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Спорт

ЭЭЭ УОЛ!🔥🔥🔥 Самый горячий болельщик на Ярыгинском турнире – Лэгэнтэй!

sportyakutia.ru выложили в инстаграме видео с эмоциями якутских болельщиков на трибуне «Иван Ярыгин», где сейчас проходит известный «Ярыгинский турнир».

Подписчики сразу же опознали в «самом яром болельщике» звезду якутской эстрады Лэгэнтэя!

Любители спорта комментируют, что «крики Лэгэнтэя были слышны», «Лэгнтэй болеть умеет», «настоящий фанат», некоторые шутят, что крики певца принесли победу якутскому борцу.

Невероятно! 🙀😍👏Яркая победа якутянина над фаворитом Ярыгинского турнира 💪
Известный борец все-таки выступит на именитом турнире! 💪
Три якутских борца не полетят на именитый турнир — и все из-него!🦠
Фото: Из соцсетей
Источник: Sportyakutia.ru
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