Ее приглашают кондитеры со всего мира!

Сейчас происходит кондитерский бум во всем мире. Повсеместно стали открываться кулинарные школы, проводиться мастер-классы, выпускаться передачи, издаваться книги… В нашем издательстве вышла книга «Начнем с десерта» автора Марии Васильевой, которая известна не только в Якутии и России, но и за рубежом. Ее приглашают с мастер-классами кондитеры со всего мира, в ближайшие месяцы Мари ждут кондитеры в Дубае и Риме. И вот, друзья, 13 октября Мария Васильева специально приезжает из Москвы, выделив в своем плотном графике день для встречи с вами, чтобы познакомить со своей книгой, угостить сладким, поделиться секретами создания десертов и провести мастер-класс по украшению торта.

Об авторе.

Мария Васильева – известный кондитер не только в Якутии, но и в России, а в последнее время ее имя звучит и в Европе. И это во многом благодаря ее неповторимому почерку при создании десертов. Ее визитная карточка – реалистичные кремовые цветы без единого грамма масла. Мари учитывает все вкусовые запросы своего клиента: как в кулинарном, так и в эстетическом плане. С описанием вкусовых достоинств ее авторских десертов вы можете ознакомиться в отзывах благодарных клиентов на странице Марии или же попробовать лично на встрече 13 октября.

Карьера Марии как кондитера началась совсем недавно и, как она сама признается, совсем неожиданно. Тогда она совсем не думала, что через какие-то четыре года она станет известным кондитером и будет ездить с мастер-классами по всему миру. Как получилось, что молодая девушка из Вилюйска покорила своими десертами и тортами гурманов всего мира?

Обо все этом она рассказала в интервью.

Мария, расскажите, пожалуйста, о себе, где родились и выросли.

Родилась и выросла в Вилюйске, окончила среднюю школу и в 2001 году уехала в Якутск поступать на юридический факультет в ЯЭПИ. В то время было три основных направления куда подавали документы вчерашние выпускники — юридический, медицинский и экономический. После первого курса, я поняла, что юридический — не моя стезя и перевелась в менеджмент туризма и гостиничного бизнеса.

Расскажите, пожалуйста, про переезд в столицу. Были ли трудности? Какие?

Решение о переезде в Первопрестольную пришло само — по работе мужа необходимо было его постоянное присутствие в Москве. Папа наш уехал, а я с детьми осталась в Якутске, сын учился в 4 классе, и мы не хотели отрывать его с учебного процесса в середине года. Полгода мы жили на два города, было сложно, учитывая, что малышка была совсем маленькой и все бытовые дела взводились на меня одну. После окончания учебного года, в июне 2014 года, папа наш перевёз нас из Якутска в Москву. Так началась наша новая жизнь. Чтобы как-то занять себя и помогать мужу содержать семью, я начала отправлять одежду, обувь из Москвы в Якутск под заказ. Вскоре, не видя больших перспектив, отказалась от этой задумки, и пошла учиться на визажиста, как раз в это время Россию захлестнула волна мейкап, меня она тоже накрыла, но скорее я хотела научиться «для себя», интересно было окунуться в этот мир красоты.

Мария, с чего все начиналось? Как вы поняли, что хотите заниматься кондитерским делом?

К выпечке я пришла совсем неожиданно, увлекалась ПП-десертами, вечно худеющая мама, но жуткая сладкоежка, было нелегко заменить классические десерты на облегчённые версии. После того, как я наткнулась на блог Андрея Рудькова, остановить меня было уже сложно, скорее даже невозможно. Все рецепты получались с первого раза и хотелось пробовать дальше и дальше, а ведь на выходе торты весят по 2 кг. Каждый день у нас на столе было по два торта. Пришлось подружиться с соседями, кормить коллег мужа тортами и капкейками. Приглашала гостей к себе, мамочек с детьми на чай с тортом. Все свои тортики я выкладывала в Инстаграм, и думать не думала о заказах, пока знакомые не стали настырно просить, уговаривать и упрашивать…я решилась на первый заказ и готовилась к нему целый месяц. Перелопатила весь интернет в поисках ответов на свои вопросы, пересмотрела видеоуроки, как правильно собрать торт и довезти его до адресата в целости и сохранности. После того, как первый заказ увенчался успехом, я стала более уверенней, купила свой первый блокнот для заказов. До сих пор, кстати, они у меня хранятся, мои блокноты с записями. Там же с ними лежат мои рецепты, первые шаги к моим авторским рецептурам. Я люблю более понятные сочетания, классику и бисквитные торты, с муссовыми я не подружилась и не пытаюсь наладить с ними отношения, так как пока они мне неинтересны. Мои заказчики — это среднестатистические работающие люди, которые не хотят тратить время на разгадку того или иного вкуса, для них важно собраться за столом с близкими людьми и наслаждаться обществом друг друга, запивая чаем торт и быть уверенными, что в нем нет никакой химии и заменителя вкуса. Я ценю доверие, оказанное мне, и дорожу своей репутацией.

Откуда появляются идеи по рецептурам?

Новые десерты появляются спонтанно, я чувствую их вкус и уже знаю, что должно быть в нем и насколько он полюбится моим сладкоежкам. Сейчас у меня новая программа мастер класса «Дуэт» два вкуса, которые вернут нас в детство. Нотки лимона, яркий вкус фундука и текстура крема, сочетание плотного кексового бисквита и воздушных ореховых коржей, пропитанных ромом, небольшая себестоимость и готовое решение небольшого двухъярусного торта — я уверена, полюбится многим и будет актуальным среди наших домохозяек.

Люди устают от разных начинок и возвращаются к классике, все больше спрашивают про медовики, наполеоны, птичье молоко и про кремы на основе масла и сгущённого молокa.

Мария, Вы побывали в разных странах. В какой стране Вы пробовали самые вкусные десерты?

В России десерты самые лучшие, вкусовое сочетание и эстетичная подача притягивает. Я покупаю десерты в поездках не для того, чтобы сравнивать и искать изъяны, мне интересно быть частью того или иного города, понять на сколько у нас отличаются с ними понятие сладкого и гармоничного.

Есть ли у Вас любимый десерт или торт в собственном исполнении?

Каждый свой торт и десерт я обожаю, есть сезонные предпочтения, например, «Фисташка-малина» этот торт я люблю есть весной. Зимой больше тянет на «Маковый с вишней». Летом и осенью – «Манго-маракуйя».

А какое у Вас любимое якутское блюдо?

Очень люблю кровяную колбасу — хаан, обожаю харта и наши якутские фаршированные караси, куорчэх и морс из нашей ягоды, не важно какой красная, чёрная смородина или брусника. Родители отправляют нам ягоды, собранные в Вилюйске, и мы их растягиваем как можно дольше.

Расскажите, пожалуйста, что будет на презентации книги и о предстоящем мастер-классе.

В этот раз в Якутск я привезла новую программу «Дуэт», это небольшой торт на два яруса, первый ярус — лимонный коксовый бисквит с хорошей лимонной пропиткой, с кремом со вкусом лимона. Второй ярус — фундучный бисквит с ромовой пропиткой. Кремы в нем на основе сливочного масла. Оформляем торт моей визитной карточкой — кремовые цветы без масла, легкие воздушные по вкусу напоминающие зефир, идеально держат форму при любой погоде. Так же вторым тортом в этой программе будет один из фаворитов — «Манго-маракуйя». На презентации книги он будет представлен в качестве сладкого угощения гостям.

Два торта, три разных вкуса, разные кремы — все это мои девочки освоят на мастер-классе в Якутске.

И, напоследок, что бы Вы посоветовали начинающим кондитерам? Наверняка, не сразу у всех все будет получаться.

Не верьте тому, что успех приходит лишь к избранным, для этого надо любить и уважать своё дело. Самое главное — не фальшивить и не притворяться, быть самой и не терять лицо ни при каких обстоятельствах. Неудачи и провалы — это ваш опыт, а без опыта нет успеха. Каждый проходит свой путь, не бойтесь пройти его самостоятельно. Не стойте на месте, развивайтесь, важно найти хорошего и правильного учителя, который сможет вам подарить крылья и настроить на успех.

Дорогие друзья! Ждем всех на встречу с Марией Васильевой, автором книги «Начнем с десерта» 13 октября 2019 г. в 14:00 по адресу: пр. Ленина 9/2, 5 этаж, конференц-зал «Киэргэ». Только в этот день Мари поделится секретами создания идеальных десертов и тортов за чашкой чая, проведет мастер класс по украшению торта, расскажет про свой успех в кондитерском мире. Оргвзнос – 500р. По входным билетам будут разыграны призы. Главный приз – видеоурок от Марии Васильевой по созданию десертов: Павлова и меренговому рулету.

Ссылка на интервью: https://bichik.ru/blog/2019/10/08/%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/