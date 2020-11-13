Ее незримой заботой окружен каждый пациент

Есть люди, которые со школьной скамьи знали, кем они станут, будто судьба сама вела их к будущей профессии. Именно такие специалисты, которые выбрали работу по душе, становятся отличными специалистами и невооруженным глазом видно, человек на своём месте. Сегодня мы поговорим со старшей медицинской сестрой Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Сарданой Алексеевной ЕВГРАФОВОЙ.

В палату легкими шагами зашла молодая девушка и бодрым голосом поздоровалась с пациентами «Доброе утро! Как себя чувствуете?». В ответ, все, кто был в палате, начали наперебой приветствовать, а самый пожилой пациент, лет 80 сказал: «Сардана Алексеевна, когда вы заходите в палату, мы все моментально выздоравливаем!». Это было сказано с чувством благодарности, глаза пожилого человека светились радостью.

И таких молодых, энергичных, преданных своему делу медицинских сестёр и братьев в Центре экстренной медицинской помощи много. Ведь от их работы напрямую зависит жизнь человека. Моя собеседница сразу после окончания СВФУ МИ ВСО по велению сердца устроилась в отделение неврологии.

«Во время учёбы я проходила здесь практику. Когда после учебы мне предложили остаться, я без раздумий согласилась», — рассказывает Сардана Алексеевна.

Ещё в младших классах Сардана определилась с будущей профессией- станет медицинской сестрой.

«С подругами и друзьями мы играли в докторов и пациентов, мне были интересны передачи, посвящённые медицинской тематике и когда я проходила мимо больниц, всем своим нутром чувствовала-там мое место. Никто у меня никогда не спрашивал, кем я хочу стать. Одноклассники, друзья и родные знали, что я стану медиком», -рассказывает моя собеседница и уходит воспоминаниями во времена студенчества.

Окончив среднюю школу, Сардана поступила в медицинский институт в отделение, где готовят медсестер с высшим образованием. Здесь, активная и целеустремлённая девушка участвовала во всех мероприятиях, познакомилась с ребятами, которые стали верными друзьями. Позже, в республиканской больнице №2 обрела соратников, которые по сей день помогают в работе, если возникают какие-либо вопросы. Своими наставниками Сардана Алексеевна считает Светлану Николаевну ПАПИНУ и Людмилу Васильевну СОЛОВЬЕВУ, профессионалов своего дела, медицинских сестёр, которые много лет трудятся в отделении. Они научили ее всем азам и навыкам, выдержке, которая нужна в работе с тяжёлыми, экстренными пациентами.

«Главное в нашем деле –любовь к людям, умение сострадать, успокоить больного, заставить поверить в свои силы, также чётко и качественно выполнять все необходимые процедуры и манипуляции, назначенные врачом. В душе медсестры должны быть доброта и сострадание к другому. Если она не может понять, что такое боль, думаю, ей в профессии не место»,- рассказывает Сардана Алексеевна.

Действительно, труд медицинской сестры – тяжёлое, но благородное дело, требующее больших эмоциональных и душевных сил. Ведь здесь, в неврологическом отделении осуществляют стационарное специализированное лечение и обследование больных с острой неврологической патологией с применением высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Круг обязанностей Сарданы Алексеевны достаточно широк: она является правой рукой врача-заведующего отделения, выполняет все назначения и следит за работой медсестёр в отделении. Также на ее плечах административно-хозяйственные вопросы, организация и контроль работы палатных медицинских сестёр и младшего медицинского персонала. По словам коллег, Сардана Алексеевна обладает профессиональной наблюдательностью, которая позволяет увидеть, запомнить и по-сестрински оценить мельчайшие изменения в физическом, психологическом состоянии пациента. Значит, ее незримой заботой окружён каждый пациент.

«В своей работе я тесно взаимодействую с пациентами. Мне нравится, когда они доброжелательны и полностью доверяют медицинскому персоналу – от этого мне ещё больше хочется им помогать! К нам поступают тяжелые пациенты. Каждому нужен индивидуальный подход, поэтому стараемся создать для больных комфортные условия, помочь каждому пациенту встать на ноги и вернуться к жизни».

В конце разговора Сардана Алексеевна пожелала всем нашим читателям крепкого здоровья, удачи и успехов!