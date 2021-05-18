Эдуард Рехлясов: предприниматель, волонтер, кандидат

Я – индивидуальный предприниматель. Предпринимательством занимаюсь уже шестой год.

В жизни каждого человека наступает время, когда одного этого недостаточно. Для меня это время наступило в тот момент, когда я занялся общественной работой – поддержкой спорта и волонтерством.

Кроме этого, я состою в инициативной группе по борьбе с вирусным гепатитом С. Мной в декабре 2020 года по линии партии «Единая Россия» была выдвинута инициатива по этой проблеме, и ее поддержал глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев. И уже сегодня идет работа по реализации региональной программы.

А в апреле этого года на проблему гепатита обратил внимание и президент России Владимир Путин, который внес поручение обеспечить поэтапную реализацию в 2021-2030 годах мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизировав риски распространения этого страшного заболевания.

И это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении!

Почему я решил выдвинуть свою кандидатуру от партии «Единая Россия», и как я стал сторонником партии? Пандемия новой короновирусной инфекции COVID-19, которая началась в прошлом году и продолжается до сегодняшний день, коснулась нас всех.

В апреле 2020 года мои друзья попросили помочь развезти продукты и другие необходимые вещи для нуждающихся. Это была акция, организованная партией «Единая Россия» в период сложной эпидемиологической ситуации. Мы помогали приобретать и привозить продукты и лекарства для тех людей, которые не имели возможности покинуть свой дом без риска подхватить этот вирус. В ответ мы получали искренние слова благодарности.

Тогда мне стало понятно, что партия «Единая Россия» реально работает во благо населения, во благо нас с вами.

Такое знакомство произошло у меня с партией, так я стал сторонником, и решил участвовать в праймериз для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Государственную думу РФ.

Я считаю, что:

Социальные гарантии, здоровье человека – это главное, что должно быть у нас с вами, вне зависимости от того, где мы живем – на селе или в городе.

Необходимо заострять внимание на том, что мы можем сделать уже сегодня для всех жителей республики, чтобы они были уверенными в завтрашнем дне.

Считаю, что повышение уровня человеческого капитала – главная задача государства.

И я готов достойно представлять родную Республику в Государственной думе РФ.