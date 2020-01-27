Якутянин — победитель Кубка Польши по борьбе

Эдуард Григорьев выиграл турнир.

Еще один спортсмен из Якутии Тимур НИКОЛАЕВ стал бронзовым призером.

В польском городе Бялогард завершился XII-й Открытый Кубок Польши памяти участника Олимпийских игр в Сиднее Марцина Юрецкого. В этих традиционных соревнованиях свои силы попробовали три воспитанника якутской школы борьбы, сообщает Sakhapress.

Начнем с того, что представитель Чурапчинского регионального центра спортивной подготовки, чемпион мира среди студентов Эдуард ГРИГОРЬЕВ решил сменить спортивное гражданство и стать подданным польской республики. Как оказалось, в Эдуарде течет не только якутская кровь, но и польская. Один из его предков, сосланный в Якутию по политическим мотивам, был поляком по национальности. Разрешение на переход от Федерации спортивной борьбы России уже получено.

На турнире Эдуард Григорьев (тренер Данил НЕУСТРОЕВ) боролся за спортивный клуб «LKS MAZOWSZE» города Тересин в весовой категории до 65 кг (11 участников). В первой же схватке жребий свел земляков — Григорьева и двукратного обладателя этого кубка Николая ОХЛОПКОВА (Румыния). Но схватка не состоялась. Охлопков был снят врачом.

Следующим соперником якутянина стал чемпион Таджикистана Аминжон САДУЛЛОЕВ, который проиграл технически чисто во втором периоде (0:11).

В финальном поединке студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта одержал победу над двукратным призером чемпионатов Европы, участником Олимпийских игр в Рио Иваном ГУЙДЯ (Румыния) 5:0.

Будет ли у Григорьева возможность выступить в феврале на чемпионате Европы в Риме, мы узнаем по итогам учебно-тренировочных сборов поляков и получения всех необходимых документов.

Главный тренер сборной команды Польши Юсуп Абдусаламов:

— В отличие от других европейских государств, в Польше довольно сложно натурализовать спортсмена. Но с Эдуардом Григорьевым особый случай, у него есть польские корни, и это должно заметно облегчить получение им спортивного гражданства Польши. Надеюсь, что и для нас, и для него этот переход пойдет на пользу. Мы, конечно, будем ему помогать, но сможет ли он закрепиться в сборной, прогрессировать – зависит, прежде всего, от него самого.

В весе до 70 кг (11 участников) мастер спорта РФ Тимур НИКОЛАЕВ (тренер Владимир КИРИЛЛИН) из Верхневилюйского улуса с одинаковым счетом 10:0 досрочно одолел двух поляков Матеуша НЕЙМАНА и Патрика КУРЗИНСКОГО. В полуфинале Тимур уступил дагестанскому легионеру польской сборной, чемпиону Европы, двукратному призеру чемпионатов мира Гаджимураду ГАДЖИЕВУ (1:2).

За бронзовую медаль был повержен еще один поляк Шимон ВОЙТКОВСКИ (10:0). Таким образом, Тимур Николаев повторил свой прошлогодний результат.

Результаты:

65 кг

Эдуард Григорьев (LKS MAZOWSZE) Иван Гуйдя, Румыния Кшиштоф Бенковски (AKS) Ибрагим Ильясов (Россия)

70 кг