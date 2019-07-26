Эдуард Филиппов зарегистрирован кандидатом

8 сентября состоится Единой день голосования. В Якутии население будет выбирать 22 глав муниципальных образований и 120 депутатов представительных органов муниципальных образований. В эти дни полным ходом идет регистрация кандидатов. Так, кандидатом на должность главы Сунтарского наслега зарегистрирован Эдуард Филиппов, 1983 года рождения. Эдуард Егорович действующий глава МО «Сунтарский наслег» Сунтарского улуса (района). До этой должности был предпринимателем, возглавлял ООО «САФ». Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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