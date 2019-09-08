Эдуард Филиппов одержал сокрушительную победу на выборах главы Сунтара

92% избирателей села Сунтар отдали свои голоса за кандидата, выдвинутого «Единой Россией», действующего главу села Эдуарда ФИЛИППОВА. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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