08.09.2019
23:11
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Политика

Эдуард Филиппов одержал сокрушительную победу на выборах главы Сунтара

92% избирателей села Сунтар отдали свои голоса за кандидата, выдвинутого «Единой Россией», действующего главу села Эдуарда ФИЛИППОВА.  Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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