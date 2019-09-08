08.09.2019
23:11
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Политика
Эдуард Филиппов одержал сокрушительную победу на выборах главы Сунтара
92% избирателей села Сунтар отдали свои голоса за кандидата, выдвинутого «Единой Россией», действующего главу села Эдуарда ФИЛИППОВА. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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