Эдуард Филиппов и секрет его победы на выборах
Единоросс, кандидат на главу села Сунтар Эдуард Филиппов проголосовал на своем участке.
«Я считаю, каждый человек влияет на судьбу своего региона, своей страны. Некоторые говорят, мол, зачем ходить на выборы? Я с таким мнением категорически не согласен! Результат выборов зависит от каждого избирателя», — говорит Эдуард Егорович.
В Единый День голосования жителям Республики Саха (Якутия) предстоит выбрать одного главу городского округа Жатай, трех глав муниципальных районов (Аллаиховского, Нижнеколымского и Олекминского), 18 глав наслегов, 15 депутатов городского округа Жатай, 46 депутатов муниципальных районов и 62 — наслежных. Итого будет разыграно 145 мандатов.
Напоминаем, завершается Единый день голосования. В Республике Саха (Якутия) основные выборы проходят в 18 муниципальных образованиях. В пяти – досрочные выборы глав, в двух – повторные выборы депутатов, в 29 – дополнительные выборы депутатов представительных органов.
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