Единый ресурсный центр поддержки СО НКО поздравляет победителей президентских грантов

16 июня стали известны результаты второго конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году. По итогам независимой экспертизы 24 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия) получили поддержку Фонда на сумму 25 643 441 рублей!

Фонд президентских грантов (Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества) — российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. Действует с 3 апреля 2017 года. Является одним из институтов развития некоммерческого сектора экономики России.

Отметим, что 7 победителей конкурса получили экспертное сопровождение в составлении заявки в Едином ресурсном центре поддержки СО НКО. Приводим краткий анализ 24 проектов-победителей, проведенный экспертами Единого ресурсного центра.

Некоммерческими организациями были охвачены следующие конкурсные направления: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 6 проектов, сохранение исторической памяти – 6 проектов, охрана окружающей среды и защита животных – 4 проекта, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 3 проекта, поддержка проектов в области культуры и искусства – 1 проект, развитие институтов гражданского общества – 2 проекта, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1 проект, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия – 1 проект.

География проектов по муниципальным районам и городским округам следующая: город Якутск – 12 проектов, Горный район – 4 проекта, Чурапчинский район – 3 проекта, Абыйский район – 1 проект, Верхоянский район – 1 проект, Мирнинский район – 1 проект, Намский район – 1 проект, Хангаласский район – 1 проект.

Среди представленных проектов особо выделяются популярные целевые группы: учащиеся, дети и подростки, молодежь, жители одной территории, педагоги, сообщества по интересам, волонтеры.

«Наш проект направлен на создание многопрофильного круглогодичного детского лагеря в Чурапчинском районе. Мы хотим организовать лагерь во внеучебное время, который будет вести работу по 4 направлениям: патриотическое направление, спортивное, школа юного фермера и образовательное направление. Искренне поздравляю всех участников с победой в конкурсе Президентских Грантов РФ. Мы благодарим команду Единого ресурсного центра за ваш профессионализм, творчество и помощь в разработке проекта. Считаем, что это результат совместной деятельности. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. СПАСИБООО!!!» — делится радостью победитель конкурса, ТАРАСОВА Саргылана, координатор проекта «Многопрофильный круглогодичный детский лагерь «Мы будущее села»» Общественной организации по развитию социальной среды «Совет патриотов с. Диринг Чурапчинкого улуса»».

«Идея нашего проекта зародилась еще в 2018 году с поддержки покойной внучки Алексея Елисеевича Кулаковского Людмилы Реасовны КУЛАКОВСКОЙ. В 30 км от с. Чычымах Амгинского района находится родовое поместье Кулаковского. Так как там нет никаких коммуникаций, дорог и электричества, мы совместно с местной Администрацией и с Людмилой Реасовной смогли добиться проведения работ по созданию сквера по произведениям Алексея Елисеевича. Хотела бы выразить благодарность коллективу ресурсного центра «АКФА» и методисту Единого ресурсного центра Томарико Дьячковской за то, что очень объективно и конструктивно консультировали нас по проекту. Их помощь для нас очень ценна и благодаря им наш проект будет реализован» — поделилась ПРОТОПОПОВА Луиза, представитель Некоммерческой организации «Союз журналистов РС(Я)», руководитель проекта по увековечению памяти основоположника якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского — Ексекюляха.

Команда Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я) поздравляет новоиспеченных победителей! Желаем Вам успехов в реализации проектов и достижении намеченных количественных и качественных результатов!