Единый номер для обращения граждан по коронавирусу

В связи с увеличением угрозы распространения в Якутии новой коронавирусной инфекции объявлен режим повышенной готовности на территории республики. В рамках мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции созданы условия для оперативной медицинской помощи. ЕДИНЫЙ НОМЕР в республике для обращения граждан по коронавирусу – 88001001403.

Гражданам, посещавшим территории, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо будет сообщать о своем возвращении, месте и датах пребывания заграницей на горячую линию Минздрава Якутии по данному номеру. При появлении первых респираторных симптомов данным гражданам нужно незамедлительно обращаться за медпомощью на дому без посещения медицинских организаций, а также соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Граждане, прибывшие из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, а также членам их семей должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения на Родину. Этим лицам нельзя посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест. Работодатели обязаны в этих случаях предоставлять больничный лист, заработная плата в этих случаях будет выплачена.