Единый день профилактики в целях предупреждения и пресечения правонарушений



В целях предупреждения и пресечения правонарушений Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) проведена акция «Единый день профилактики».

Участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних всей республики совместно с коллегами из других подразделений полиции во взаимодействии с сотрудниками других ведомств и структур, общественных формирований и ДНД провели комплекс профилактических мероприятий.

Так, по месту жительства полицейскими проверены 1274 лица, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, в том числе 170 состоящих под административным надзором, 123 формально подпадающих под действие надзора, 184 семейно-бытовых дебоширов, 159 страдающий алкоголизмом, 46 наркоманов, 222 несовершеннолетних правонарушителя и 370 лиц, относящихся к иным категориям учета. Дополнительно выявлены и поставлены на профилактический учет 3 человека, в том числе 1 страдающий алкоголизмом и 3 несовершеннолетних.

Инспекторами ПДН организованы проверки в ночное время 7 компьютерных клубов, выявлено 7 несовершеннолетних находящихся в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей. Установлено 2 несовершеннолетних находящихся в розыске.

Во время мероприятий полицейскими раскрыто 17 преступлений и документировано 297 административных правонарушений, в том числе 3 по линии незаконного оборота наркотиков.

Кроме этого, выявлены нарушения антиалкогольного законодательства. В Якутске, Нерюнгри, Кобяйском и Мегино-Кангаласском районах зарегистрированы 4 административных правонарушения, из незаконного оборота изъято 114 литров алкогольной продукции.

По ст. 6.1.1 КоАП РФ документировано 4 правонарушения, по ст. 19.24 КоАП РФ – 7,по ст. 20.1 КоАП РФ – 21, по ст. 20.20 КоАП РФ – 9, по ст. 20.21 – 44, иные статьи – 52.

С органами местного самоуправления проведены рабочие встречи, профилактические беседы с населением по недопущению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, в общественных местах и местах общего пользования, по профилактике IT-преступлений, по соблюдению правил пожарной безопасности в лесном массиве и в жилом секторе, и по профилактике детского травматизма.

Мероприятия продолжаются.



