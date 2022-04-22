Единый день приема граждан депутатами ЕР

Информация о проведении Единого дня приёма граждан

посвященный День Республики Саха (Якутия) 25 апреля 2022 года.

Единый день приема граждан депутатами-членами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Якутской городской Думе проводится 25 апреля 2022 года в общественных приемных при управах и администрациях ГО «город Якутск» с 10:00 до 16:00 часов.

Адреса Управ и администраций ГО «город Якутск»

1.«Управа Автодорожного округа» МКУ ГО «город Якутск»

г. Якутск, ул. Автодорожная 11, электронная почта: avtodor_2010@mail.ru, конт.тел.:84112403140, 40-23-82

2.«Управа Гагаринского округа» МКУ ГО «город Якутск»

г. Якутск, ул. Можайского 13/3г к.1, электронная почта: Gagarin.Ocrug@yakadm.ru, конт.тел.:40-27-17

3.«Управа Губинского округа» МКУ ГО «город Якутск»

г. Якутск, ул.Богатырева, 11, электронная почта: uprava.gubinskiy@mail.ru, конт.тел. 45-32-23

4.«Управа Октябрьского округа» МКУ ГО «город Якутск»

г.Якутск, пр. Ленина, 46, электронная почта: oktyabrskiy00@mail.ru, конт.тел. 35-07-08

5.МКУ «Управа Промышленного округа» ГО «город Якутск»

г.Якутск, ул.50 лет Советской Армии, 33 ,e-mail: prom_uprava@mail.ru,

конт.тел.44-93-38,34-79-13,44-96-48

6.МКУ «Управа Сайсарского округа» ГО «город Якутск»

г.Якутск, ул.Винокурова, д. 21,конт.тел.:8 (4112) 40-23-66

7.«Управа Строительного округа» МКУ ГО «город Якутск»

г.Якутск, ул.Клары Цеткин 2, электронная почта: upravastroit@yandex.ru, конт.тел.:(4112) 43-95-31

8.«Управа Центрального округа» МКУ ГО «город Якутск»

г.Якутск, ул. Ярославского 17, электронная почта: centralokrug@mail.ru, конт.тел.: 34-44-21

9.«Администрация мкр. Кангалассы» МКУ ГО «город Якутск»

г.Якутск, мкр. Кангалассы, л. 26 партсъезда, д. 5, электронная почта: adm.kang2015@yandex.ru, конт.тел.: 200-610

10.«Администрация села Маган» МКУ ГО «город Якутск».

г. Якутск, с. Маган, ул. Кирова, 1.конт.тел 40-61-77

11.«Администрация мкр.Марха» МКУ ГО «город Якутск»

г.Якутск, мкр.Марха, ул.О.Кошевого, дом 67А, конт.тел.20-43-33

12.«Администрация с. Пригородный» МКУ ГО «город Якутск»

с. Пригородный, ул. Совхозная, 27, электронная почта: a.prigorodnyy@mail.ru, конт.тел.: прием/факс 35-87-70, бухгалтерия 47-37-26, руководитель 35-77-24.

13.«Администрация села Табага» МКУ ГО «город Якутск»

г. Якутск, с.Табага, ул. Комсомольская, 20, корп.2,электронная почта: mo_tabaga@mail.ru, конт.тел.: (4112)408475

14.«Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» МКУ ГО «город Якутск»г. Якутск, с. Тулагино, ул. Первомайская, 4, конт.тел. 20-72-31

15.«Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск»

с.Хатассы, ул. Совхозная 35/1, электронная почта: admkhatass@mail.ru, конт.тел.:40-92-37

Подробности по тел. 34-28-84 Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева