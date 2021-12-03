Единую карту жителя Якутии выдают во всех районах республики

Карту жителя «Моя Якутия» получили уже более 14 тысяч якутян в 16 районах республики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Карта жителя Якутии – это единый цифровой сервис, который упрощает доступ с государственным услугам и городским сервисам, позволяет отказаться от предоставления бумажных документов владельцам с льготным статусом. Именная платежная карта предназначена для всех жителей республики старше 14 лет и позволяет пользоваться целой системой скидок и бонусов в учреждениях культуры и спорта, аптеках, магазинах-партнёрах проекта, а также оплачивать проезд в общественном транспорте.

Напомним, что Концепция единого цифрового сервиса для жителей Якутии разработана по поручению председателя правительства региона Андрея Тарасенко в конце прошлого года.

Как отметили в Минтруде Якутии, с картой «Моя Якутия» можно пройти упрощенную идентификацию и получить при этом все положенные льготы. Все данные Минтруд передает уполномоченному партнеру – республиканскому Алмазэргиэнбанку. Таким образом, Карта жителя республики заменяет собой социальные удостоверения льготников – держатели карт из числа льготных категорий граждан могут не предоставлять соответствующие документы, чтобы получить скидку, к примеру, при посещении театра, бассейна или спорткомплекса. На сегодняшний день к проекту подключено более 450 точек по всей республике, а также 800 партнеров региональной программы лояльности «СВОИ».

Через универсальную карту жителя республики можно получить все социальные пособия, включая пенсии и стипендии, совершать по ней любые расчеты на территории РФ и за границей. Карта с технологией бесконтактной оплаты, бесплатным выпуском и обслуживанием – все затраты берет на себя АЭБ.

Оформить Карту жителя республики «Моя Якутия» можно онлайн – подать заявление через сайт АЭБ по ссылке https://albank.ru/ru/cards/card-order/ecs-card/ , а также в офисах МФЦ «Мои документы» или отделениях для физлиц Алмазэргиэнбанка.

Все оформившие карту автоматически становятся участниками большого новогоднего розыгрыша денежных призов «Миллионы от АЭБ». Подробности акции – на сайте банка по ссылке https://clck.ru/Z7rmT