Единство депутатов республиканского и муниципального уровня для конституционного развития страны

15 июня заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн), руководитель фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Антонина Григорьева в режиме ВКС провела совещание с участием председателей представительных органов муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия) по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Открывая совещание, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева отметила, что в обществе созрел очевидный запрос на изменения и перемены. «Конституционные поправки открывают новый этап в истории России, создавая условия для устойчивого эволюционного развития нашей страны на десятилетия, на века. Дается четкий и понятный ответ на самые актуальные запросы российского общества. Конституция – это паспорт государства, в котором записана воля народа. Поправки в Конституцию, которые являются самыми масштабными в истории современной России, соответствуют вызовам времени», — сказала вице-спикер парламента.

Антонина Афанасьевна в своем выступлении подчеркнула, что необходимо провести мобилизационную, информационную работы для привлечения граждан на общероссийское голосование, организовать наблюдение, обеспечить эпидемиологическую безопасность. Заместитель Председателя Госсобрания также проинформировала, что в Ил Тумэне недавно было подписано соглашение между фракциями политических партий “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, «ЛДПР» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» о совместной работе по информированию населения в избирательных округах, организации и подготовке общественных наблюдателей общероссийском голосовании.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов сообщил, что депутаты Гордумы и Ил Тумэна, избранные по округам столицы, организовали штаб для организации общероссийского голосования. Альберт Никандрович выразил мнение, что досрочное голосование, которое начинается с 25 июня, положительно повлияет на участие в волеизъявлении горожан.

“5 июня состоялось селекторное совещание членов Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления с ассоциациями советов муниципальных образований субъектов РФ. На совещании было отмечено, что организация общероссийского голосования является важнейшей политической задачей. Органам МСУ необходимо провести организационную и подготовительную работу по проведению голосования, активно привлекать граждан”, — сообщил председатель Гордумы.

Далее председатели улусных (районных) советов депутатов Намского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Верхоянского, Среднеколымского и Оймяконского улусов проинформировали о ходе подготовки к общероссийскому голосованию и о готовности участков для обеспечения эпидемиологической безопасности граждан во время голосования в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Председатель районного Совета депутатов Мегино-Кангаласского улуса Павел Сазонов поднял вопрос участия в общероссийском голосовании больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также контактных лиц, в том числе и размещенных в обсерваторе. По его словам, по данному вопросу не имеется четких инструкций и положений. Председатель районного совета депутатов Намского улуса Иван Попов сообщил, что несмотря на большое число заболевших среди сельских районов, в улусе общероссийское голосование будет организовано на достойном уровне.

Председатель Верхоянского районного совета депутатов Екатерина Ноговицына проинформировала, что все средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции доставлены в населенные пункты. В труднодоступных наслегах, куда не смогли доставить медицинские маски и перчатки из-за сложной транспортной доступности, будут использованы имеющиеся запасы на местах.

Как сообщила председатель райсовета Оймяконского района Татьяна Алферова, в целях недопущения одновременного нахождения на участках большого числа граждан в районе будет организовано голосование предприятий по графику.

Председатель райсовета Верхневилюйского улуса Николай Николаев рассказал о планах посещения депутатами районного совета всех наслегов улуса, за исключением удаленного села Тобуя и села Хомустах, где в настоящее время установлен карантин.

Председатель районного совета депутатов Хангаласского улуса Анатолий Антонов предложил особое внимание уделить разъяснительной работе посредством соцсетей. По его словам, при этом акцентировать необходимо на часто задаваемые вопросы.

Вице-спикер парламента Антонина Григорьева от имени депутатского корпуса выразила благодарность районным советам Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Среднеколымского, Чурапчинского районов за активное участие, взаимодействие в законотворческой деятельности, обсуждении важнейших вопросов социально-экономического развития республики. Антонина Афанасьевна депутатов других районных советов также активно включиться в законотворческий процесс.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев предложил вести целенаправленную разъяснительную работу по тем поправкам, которые больше всего вызывают вопросы со стороны избирателей. Алексей Ильич, в частности, попросил уделить внимание на комментарии народных депутатов Республики Саха (Якутия) в СМИ и использовать их для ведения разъяснительной работы.

Руководитель регионального исполнительного комитета ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Аммосов также остановился на вопросах разъяснительной работы.

В завершение совещания вице-спикер Ил Тумэна Антонина Григорьева выразила уверенность, что в день всенародного голосования к нам присоединятся большинство якутян – все, кто верит в будущее великой России.