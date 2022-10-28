Единственным якутянином в финале турнира Коркина оказался Арыйан Тютрин

В Якутске завершились поединки первого дня международного турнира памяти Дмитрия Коркина. Единственным якутянином в финале оказался Арыйан Тютрин, ещё несколько воспитанников якутской школы борьбы сразятся за бронзовые награды, сообщает ЯСИА.

В весе до 57 кг в финале Арыйан Тютрин из Якутии, представляющий Белоруссию, сразится с Андреу Ортега из Кубы. Также из якутян за бронзовую награду здесь гарантированно сразится Уйгулаан Иванов, у нескольких есть шансы побороться за третье место через утешительные схватки, которые состоятся 29 октября. РЕКЛАМА До 61 кг финалистами стали Абасгаджи Магомедов и Ахмед Идрисов, оба представляют Дагестан.

На бронзовые медали шансы есть у якутян Владимира Егорова и Андрея Бекренева, имена их соперников станут известны завтра. В категории до 65 кг Шамиль Мамедов из Москвы встретится в борьбе за первое место с дагестанцем Амдулмажидом Кудиевым из Дагестана. Дьулустан Тотонов сразится за третье место. Бурятский борец Евгений Жербаев (70 кг) уверенно идёт к своей пятой золотой медали международного турнира памяти Дмитрия Коркина. Ему осталось победить обладателя Кубка мира Анзора Закуева из Крыма в финальной встрече.

Самая интересная встреча ожидает зрителей в категории до 74 кг, где сразятся победитель Олимпийских игр в Токио Заурбек Сидаков и чемпион Европы Курбан Шираев из Дагестана. Двукратный победитель первенства России, призёр первенства мира Станислав Свинобоев из Якутии оспорит бронзовую медаль. Опытный Радик Валиев из Северной Осетии встретится с Ахметом Усмановым из Дагестана в схватке за первое место в категории до 79 кг. До 86 кг финальную пару составят чемпионы Европы Артур Найфонов из Ханты-Мансийского автономного округа и Владислав Валиев из Северной Осетии.

Капитан сборной Якутии Ньургун Сергин (92 кг) имел хорошие шансы выйти в финал, но уступил при равном счёте в полуфинале Гураму Черткоеву из Крыма. Теперь якутянин попробует ухватиться за бронзовую награду. В другой паре иранец Асами Мохамм победил Шамиля Гаджиалиева. В весе 97 кг финальную пару представят Сергей Козырев из Чувашии и Александр Хуштин из Белоруссии. Якутянин Максим Толмачев сразится за третье место. А среди супертяжеловесов схватка за первое место состоится между кубинцем Саласом Перезом и Эриком Джиоевым из Красноярского края.