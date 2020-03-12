Единственный якутский депутат, голосовавший против поправок, покинул парламент

Им стала пенсионерка Сулустана МЫРААН от партии «Справедливая Россия».

12 марта сразу пленарного заседания Сулустаана Байанайдаах Кыыhа МЫРААН заявила о сложении полномочий депутата Ил Тумэна, написав соответствующее заявление, сообщает Sakhaday.

Политик прокомментировала Sakhaday свое решение.

«Сначала парламент Российской Федерации, потом парламент Республики Саха принятием таких нелегитимных поправок в Конституции предали интересы своих избирателей, собственного народа.

Депутат работает, основываясь на законах Конституции, и я не представляю, как буду работать с такой антинародной Конституцией. Совесть не позволит.

Далее себя не считаю обязанной состоять в парламенте, который понимая, что делает, одобряет такое беззаконие.

Единственно у кого прошу прощения, это у своих избирателей».

Как заверила Сулустаана Мыраан, она продолжит заниматься общественной деятельностью.

На сайте Ил Тумэна ничего не сообщается о поступке депутата.

На внеочередной сессии Ил Тумэна при голосовании по поправкам к Конституции России против проголосовал лишь один депутат. Им оказалась Сулустаана Мыраан. 13 депутатов из КПРФ и СР, воздержались. «За» проголосовали 49 депутатов.

Напомним, что во время внеочередной сессии два депутата – спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ («Единая Россия») и Михаил ЭВЕРСТОВ (фракция «Справедливая Россия») заявили о своем намерении обратиться в Конституционный Суд РФ по поправкам к Конституции страны. Таким образом, работа в правовом поле по поправкам продолжится в реальных условиях усиления вертикали власти.

СПРАВКА

Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Центральная региональная группа)

Дата рождения: 21 октября 1965 года

Место рождения: с. Абага Олекминского района Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: филология, юриспруденция

Место работы: пенсионер

Членство в депутатских объединениях:

Член фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Членство в комитетах:

Комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости — член комитета

Комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций — член комитета

Мандатная и регламентная комиссия — член комитета

Контактная информация:

рабочий телефон, факс: 8 (4112) 39-24-03, (4112) 39-24-26

Биографическая справка:

Образование:

2008 – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, филолог, преподаватель;

2018 — профессиональная переподготовка в Институте непрерывного профессионального образования СВФУ им. М.К. Аммосова по программе «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

1983-1991 гг. — рабочая Покровского ОПХ ЯНИИСХ;

1991-1992 гг. — учащаяся ПТУ №8 г. Якутска;

1992-1996 гг. — инспектор отдела кадров совхоза «Тастахский»;

1996-1998 гг. — ООО «Автосоюз»;

1999-2008 гг. — инспектор отдела кадров ООО «Ремонтно-механический центр»;

2013-2015 гг. — менеджер ИП «Оптика»