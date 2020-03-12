Единственный якутский депутат, голосовавший против поправок, покинул парламент
Им стала пенсионерка Сулустана МЫРААН от партии «Справедливая Россия».
12 марта сразу пленарного заседания Сулустаана Байанайдаах Кыыhа МЫРААН заявила о сложении полномочий депутата Ил Тумэна, написав соответствующее заявление, сообщает Sakhaday.
Политик прокомментировала Sakhaday свое решение.
«Сначала парламент Российской Федерации, потом парламент Республики Саха принятием таких нелегитимных поправок в Конституции предали интересы своих избирателей, собственного народа.
Депутат работает, основываясь на законах Конституции, и я не представляю, как буду работать с такой антинародной Конституцией. Совесть не позволит.
Далее себя не считаю обязанной состоять в парламенте, который понимая, что делает, одобряет такое беззаконие.
Единственно у кого прошу прощения, это у своих избирателей».
Как заверила Сулустаана Мыраан, она продолжит заниматься общественной деятельностью.
На сайте Ил Тумэна ничего не сообщается о поступке депутата.
На внеочередной сессии Ил Тумэна при голосовании по поправкам к Конституции России против проголосовал лишь один депутат. Им оказалась Сулустаана Мыраан. 13 депутатов из КПРФ и СР, воздержались. «За» проголосовали 49 депутатов.
Напомним, что во время внеочередной сессии два депутата – спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ («Единая Россия») и Михаил ЭВЕРСТОВ (фракция «Справедливая Россия») заявили о своем намерении обратиться в Конституционный Суд РФ по поправкам к Конституции страны. Таким образом, работа в правовом поле по поправкам продолжится в реальных условиях усиления вертикали власти.
СПРАВКА
Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Центральная региональная группа)
Дата рождения: 21 октября 1965 года
Место рождения: с. Абага Олекминского района Якутской АССР
Образование: высшее
Специальность: филология, юриспруденция
Место работы: пенсионер
Членство в депутатских объединениях:
Член фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Членство в комитетах:
Комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости — член комитета
Комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций — член комитета
Мандатная и регламентная комиссия — член комитета
Контактная информация:
рабочий телефон, факс: 8 (4112) 39-24-03, (4112) 39-24-26
Биографическая справка:
Образование:
2008 – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, филолог, преподаватель;
2018 — профессиональная переподготовка в Институте непрерывного профессионального образования СВФУ им. М.К. Аммосова по программе «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
1983-1991 гг. — рабочая Покровского ОПХ ЯНИИСХ;
1991-1992 гг. — учащаяся ПТУ №8 г. Якутска;
1992-1996 гг. — инспектор отдела кадров совхоза «Тастахский»;
1996-1998 гг. — ООО «Автосоюз»;
1999-2008 гг. — инспектор отдела кадров ООО «Ремонтно-механический центр»;
2013-2015 гг. — менеджер ИП «Оптика»
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