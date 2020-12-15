15.12.2020
12:35
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Красота & Здоровье

Единственный выживший после отравления антисептиком выписан из больницы

Врачи выписали 32-летнего мужчину из больницы столицы республики, который был госпитализирован после употребления антисептика в Таттинском районе, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе регионального Минздрава.

«Пациента с отравлением выписали с улучшением. У мужчины отмечается положительная динамика», — отметили в министерстве.

Напомним, что 18 ноября компания из девяти человек купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его. Экспертиза показала содержание метанола в антисептике 69%. Восемь из них скончались.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/zhitelya-yakutii-otravivshegosya-antiseptikom-vyipisali-iz-bolniczyi
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