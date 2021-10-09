Единственный волейбольный клуб Якутии отметил трехлетие

О замечательном человеке, организаторе и тренере Александре Ларионове

10 октября 2018 г. Александр Дмитриевич Ларионов зарегистрировал в минюсте РС(Я) спортивную автономную некоммерческую организацию «Волейбольный Клуб «Олимп». На днях организации исполнилось три года: событие знаменательное, надо заметить. Это единственный волейбольный клуб в Якутии, если быть точным. Других волейбольных клубов нет, есть только команды. В этом году Олимп участвовал своим интересным проектом в гранте главы республики. Предложили доработать: «Ваш проект важен и интересен. Предлагаем доработать и снова подать на конкурс грантов. Ждем участия клуба Олимп в конкурсе 2022 года».

Кроме того, волейбольный клуб шефствует над Гагаринским округом, — имеется соответствующее соглашение. – Это общественная и социальная сторона деятельности организации.

С 2007 года А. Ларионов был играющим тренером волейбольной команды Сбербанк, когда работал в банке. Там было традицией проводить ежегодный турнир на кубок Банка. Помнится, на одном из таких турниров, проходившем в двух спортивных залах СОШ № 7, участвовали восемь сильнейших волейбольных команд Якутска: «Аргыс», «Медиа-холдинг «Якутия», «Сахамедстрах», «Сергэлээх», «Сбербанк», «Туймаада», «Лыгый» и «Урожай». Участники турнира обратили внимание на отличное музыкальное сопровождение, внешнее оформление спортивного зала, на обилие красиво оформленных реклам. На параде-представлении резко выделялась красивая, регламентированная правилами спортивная форма команды хозяев турнира. Хочу заметить, что команда «Сбербанк» всегда была примером для подражания, положительно влияла своим примером на другие команды.

Именно на базе команды «Сбербанк», и образовалась САНО «Волейбольный Клуб «Олимп». В состав клуба входит восемь команд разных полов и возрастов — победители и призеры республиканских и городских чемпионатов и фестивалей по волейболу и Сахаваболу.

Удивительный человек – Александр Дмитриевич Ларионов. Аккуратный и всегда подтянутый. Он легко сходится с людьми. Со всеми держится на равных. Он один из тех, кто всей душой болеет за волейбол, за его развитие и пропаганду. С ним интересно разговаривать на любую тему, — тем более на волейбольную тематику, объективен в своих суждениях и не против критики в свой адрес. Александр Дмитриевич шагает вровень со временем, не отстает от него. Постоянно учится. Съездил в Москву и Казань, на курсы тренеров, где обучался с бывшими игроками волейбольной сборной России, которые позже стали работать тренерами. Он уже опытный тренер и волейболист. Его амплуа – связующий. Давно знаю Александра Дмитриевича, солидного, уверенного в себе замечательного человека. Мы с ним хорошие товарищи. Александр Дмитриевич – настоящий русский человек.