Единственный в Якутии центр,оказывающий гемодиализную помощь, пациентам с COVID-19

С начала текущего года, новая коронавирусная инфекция прочно вошла в нашу жизнь. Стало ясно, что covid19 был, есть и будет. И в нынешних условиях пандемии, нам нужно понимать о важности сохранения здоровья граждан с хроническими заболеваниями. В этот список входят пациенты, у которых хроническая почечная недостаточность. какие угрозы существуют для больных хронической почечной недостаточностью, связанные с covid-19? Где они проходят диализ, если коронавирус не миновал их? Сегодня об этом нам расскажут главный врач «Центра современной нефрологии и диализа» Марфа Николаевна БУРЦЕВА, врач-нефролог Иван Родионович ИЛЬИН и главный внештатный нефролог МЗ РС(Я) Евгения Николаевна УНАРОВА.

Просторный, чистый зал, светлые окна. Пациенты общаются между собой, а некоторые смотрят телевизор. Здесь, в зале диализа 15 аппаратов искусственной почки. За смену центр может принять 57 пациентов, за неделю процедуру могут получить более 100 человек.

—Здравствуйте, Марфа Николаевна, расскажите пожалуйста о центре.

М.Б: Наш центр начал свою работу с февраля месяца 2020 года. Тогда мы начали принимать всех диализных пациентов, но через месяц, с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации в республике, в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции мы начали принимать пациентов с диагнозом диализпотребная терминальная почечная недостаточность пятой стадии, у которых лабораторно подтвержден ковид. Это было совместное решение нашего центра с МЗ Р(Я) и ТФОМС РМ(Я). В республике не было центра, где наши пациенты могли получить сеанс диализа.

Все оборудование, которое находится здесь (в зале гемодилаиза), фирмы «Fresenius medical care», которая является мировым лидером в разработке и производстве высококачественного оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии.

Пациенты с первого сеанса замечают, что самочувствие вовремя и после диализа на наших аппаратах улучшилось и это, естественно, радует нас, врачей и всех медицинских работников центра.

—В данный момент здесь сеанс диализа проходят те пациенты, у которых обнаружен ковид?

М.Б: Минздравом РФ принято решение об оказании в полном объеме медицинской помощи пациентам на заместительной почечной терапии, наряду с онкопациентами и больными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Больные с хроническими болезнями почек, а в нашем случае с терминальной хронической почечной недостаточностью, являются группой особого риска заражения новой коронавирусной инфекцией и людей с таким диагнозом в нашей республике очень много. Все пациенты с диализпотребной ТХПН, кто заболел корнавирусной инфекцией, проходят лечение в пульмонологическом отделении якутской республиканской клинической больницы, где на 3-м этаже и находится наш диализный центр. Это, несомненно, удобно как для пациентов, так и для медицинского персонала. Их поднимают на лифте к нам, пациент получает сеанс диализа и его доставляют обратно в то отделение, где он лечится. Никаких заморочек с перевозкой и транспортировкой, что удобно для пациентов, а главное, без каких-либо рисков при перевозке.

—Вы сказали, что в Якутии очень много пациентов, которые получают диализ?

М.Б: Действительно,это так. Их число неумолимо растет. Только в нашем центре, в данный момент, более ста пациентов получают процедуру диализа. Большинство пациентов с хронической болезнью почек стоят в очереди на трансплантацию. Чтобы жить полноценной жизнью в ожидании операции, процедуру гемодиализа нужно проходить каждые три дня. В течение 4 часов пациент лежит в кресле рядом с аппаратом искусственной почки. В зале постоянно дежурят наши медсёстры.

Евгения Николаевна Унарова, главный внештатный нефролог МЗ РС(Я):

ООО «Центр современной нефрологии и диализа» начал свою деятельность в начале апреля на основании приказа МЗ РС(Я) № 01-07/434 «Об организации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции covid-19 в гемодиализных центрах». Это единственный в Якутии центр, который оказывает гемодиализную помощь, пациентам с подтвержденной инфекцией covid19. Несомненно, это огромная помощь в работе Министерства здравоохранения РС(Я) и нефрологов всей республики. Мы благодарны коллективу ООО «Центр современной нефрологии и диализа», что несмотря на то, что они являются негосударственным медучреждением, взяли на себя ответственность за спасение жизни наших пациентов. Гемодиализ является жизненно важной процедурой, без которой больные с ТПХН не могут обойтись».

Иван Родионович, врач-нефролог. Именно под его чутким руководством пациенты получают жизненно необходимую процедуру-диализ.

—Иван Родионович, расскажите, как проходит процедура очистки?

И.И: Кровь через специальную систему катетеров поступает в аппарат и «прогоняется» через фильтр-диализатор, где происходит очистка крови. Собственно, этот фильтр и есть та самая «искусственная почка». Качество очистки крови зависит от качества мембраны диализатора. В нашем центре используются самые передовые мировые технологии фирмы «»Fresenius medical care». Эти диализаторы по-настоящему уникальны, что позволяет добиться высоких показателей очистки крови, а это напрямую влияет на самочувствие пациента и качество его жизни. Расходные материалы, которые используются в диализном центре, недешёвые. Для пациентов все услуги оказываются бесплатно, за счёт средств ОМС. Помимо жителей Якутска, на процедуры часто приходят и жители районов.

—Расскажите пожалуйста про симптомы и признаки хронической почечной недостаточности.

И.И: К сожалению, начальная фаза ХПН может ничем себя не проявлять. Вообще, признаки почечной недостаточности зависят от стадии, в которой находится патологический процесс. Больной в этот период жалуется только на симптомы ведущего заболевания. Но самыми основными признаками являются характерное уменьшение суточного объема мочи и нарушения водно-солевого баланса. Ухудшается общее самочувствие, слабость, вялость, потеря работоспособности, пониженная температура, одышка, нарушение сердечного ритма, кожный зуд, анемия, повышенное ад, ухудшение аппетита, рвота, тошнота, вздутие кишечника, судорожные подергивания мышц.

А симптомы ХПН проявляются тогда, когда работоспособной остаётся примерно четвёртая часть почечной ткани. Смысл процедуры гемодиализа — в очистке крови от токсинов, которые неминуемо образуются в процессе жизнедеятельности организма и не выводятся в должном объеме почками.

—Как проходят процедуры диализа?

И.И: Перед началом процедуры диализа, пациента осматривает врач, измеряет артериальное давление, пульс и температуру. Затем пациенту через сосудистый доступ подключают к диализному аппарату. По ходу процедуры постоянно ведём наблюдение за состоянием больного. Продолжительность и частоту сеансов мы (врачи) определяем индивидуально для каждого пациента. Гемодиализ является жизненно необходимой терапией, пациентам с терминальными стадиями почечной патологией.

—Какие советы вы могли бы дать пациентам вашего профиля?

И.И: Все мы в курсе, что коронавирус в основном передается от человека к человеку. Пожилые люди, диализные пациенты или больные с другими тяжелыми хроническими заболеваниями имеют высокий риск более серьезного протекания заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Поэтому, особенно важно принять все возможные меры для снижения риска заражения. Важно, чтобы все следовали профилактическим мерам — строго соблюдали самоизоляцию, социальное дистанцирование и тщательную личную гигиену. Как врач, как человек, который круглые сутки находится рядом с пациентами, у которых терминальная стадия почечной недостаточности, поражённых вирусом ковид, призываю к бдительности и ответственности перед собой и своими близкими! Будьте здоровы, берегите себя!