АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.13
 70.64
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.07.2019, 9:11
Культура & Образование
Анонс
Единственный концерт в Якутске Анастасии Чжан
24.07.2019, 9:03
Якутск
Объявление
О временном (плановом) ограничении водоснабжения в Якутске
24.07.2019, 0:49
Общество
Сегодня день рождения ученого и общественного деятеля
24.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 24 июля 2019
23.07.2019, 23:56
Якутия
Железные дороги Якутии приглашают на открытие пассажирского движения со станции Нижний Бестях
23.07.2019, 22:22
Политика
Кадровые перестановки Ил Дархана
23.07.2019, 22:17
Якутск
Суд обязал застройщика Петросяна вернуть землю
23.07.2019, 21:29
Официально
Опровержение Водоканала
23.07.2019, 18:51
Официально
График плановых работ энергетиков на 24 июля
23.07.2019, 17:19
Погода
Жара — погода в Якутске на завтра
23.07.2019, 16:55
Экология
Лесной бизон занесен в Красную книгу
23.07.2019, 16:53
Сахалыы
“Бичиккэ” сонун кинигэ: икки ааптар биир сэһэни суруйан таһаарда
23.07.2019, 16:17
Экономика
Зампредседателя правительства РФ в аэропорту Якутска провел совещание по реконструкции ВПП  
23.07.2019, 15:46
Культура & Образование
В Якутске открывается выставка «Герой гражданской войны в Якутии»
23.07.2019, 15:43
Экономика
Якутскэнерго: почти 22 тыс. потребителей воспользовались возможностью погасить долги без пени
23.07.2019, 15:07
Якутск
В Якутске будет изменен скоростной режим по улице Автодорожная
23.07.2019, 14:42
Происшествия
Инспекторы ГИМС рассказали детям, как обезопасить себя и оказать помощь людям, попавшим в беду
23.07.2019, 14:16
Политика
Впервые заседание правительства Якутии транслируется в прямом эфире
23.07.2019, 14:13
Общество
Фотофакт
Веселая остановка появилась в Хатассах
23.07.2019, 14:10
Экология
Видео
В Якутии найдены уродцы на месте падения ступени ракеты
23.07.2019, 14:05
Происшествия
Массовая драка в Якутске — комментарий МВД
23.07.2019, 14:02
Общество
Продлен срок подачи заявок на Форум тюркской молодежи «Золото тюрков» в Чувашии
23.07.2019, 14:00
Культура & Образование
Стрит-арт художник Пол Барлоу проведет в Якутске мастер-класс
23.07.2019, 13:30
Якутия
Фотофакт
Айсен Николаев осмотрел сенокосные угодья в Заречье
23.07.2019, 13:00
Экономика
Совет директоров «Сахатранснефтегаза» поддержал благотворительную работу компании
23.07.2019, 12:45
Политика
Якутян креативно научили защищать гранты
23.07.2019, 12:44
Происшествия
В Якутии в ДТП пострадали 4 человека, среди них 10-ти месячный ребенок
23.07.2019, 12:33
Экономика
Фотофакт
В малосемейке по ул.Горького проходит ремонт
23.07.2019, 12:30
Некролог
Ушла из жизни якутская актриса
23.07.2019, 12:27
Общество
Рейс авиакомпании «Якутия» перенесен на сутки
23.07.2019, 12:21
Политика
Единороссы обсудили вопрос поведения в приграничной зоне
23.07.2019, 12:10
Экономика
Суда ЛОРПа открыли арктическую навигацию
23.07.2019, 11:58
Судебная хроника
Жительница Якутии получила реальный срок
23.07.2019, 11:46
Спорт
Якутский борец стал чемпионом Румынии
23.07.2019, 11:34
Происшествия
В Якутии горели двухэтажки
23.07.2019, 11:22
Якутия
Непогода парализовала движение на трассе в Якутии
23.07.2019, 11:16
Якутск
Объявление
В Якутске пройдет благотворительная акция «Семья — семье»
23.07.2019, 11:10
Происшествия
Полицейские за одну ночь поймали более 70 подростков в Якутске
23.07.2019, 10:58
Экономика
В Жиганский район доставили запланированные объемы топлива
23.07.2019, 10:49
Якутск
Экстра
Взломан ютуб-канал, подконтрольный мэрии Якутска
23.07.2019, 10:45
Происшествия
Закоренелые преступники совершили плохое дело
23.07.2019, 10:33
Якутия
Анонс
Владимир Солодов ответит на вопросы населения в прямом эфире в Instagram
23.07.2019, 10:20
Экология
Фотофакт
Медведи заполонили Южную Якутию
23.07.2019, 10:09
Общество
Прокуратура Якутска защитила права молодой мамочки
23.07.2019, 9:57
Финансы
Россельхозбанк на треть увеличил кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК
23.07.2019, 9:45
Судебная хроника
Якутянка избежала наказания за оскорбления полицейских в WhatsApp
23.07.2019, 9:33
Происшествия
Площадь пожаров в Якутии возросла до 500 тысяч га
23.07.2019, 9:21
Экономика
Станция Нижний Бестях открыта для выполнения грузовых и пассажирских операций
23.07.2019, 9:08
Происшествия
Житель Якутска за день разгромил музей, украл телефон и угнал машину
23.07.2019, 9:00
Якутия
Вертолет МЧС вылетел в Батагай
23.07.2019, 1:03
Культура & Образование
Успех юных якутян в Южной Корее
23.07.2019, 0:20
Сахалыы
Эксклюзив
“Уһун Дьурантаайы — 2019”: кыайыылаахтар ааттаннылар
23.07.2019, 0:17
Общество
Молодогвардейцы Якутии бьют тревогу
23.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 23 июля 2019
22.07.2019, 23:14
Якутск
В Якутске стартовали проекты «За рулем» и «Школа красоты»
22.07.2019, 21:37
Погода
Ветрено — погода в Якутске на завтра
22.07.2019, 21:11
Культура & Образование
Актриса Саха театра снимется в телефильме
22.07.2019, 18:09
Официально
График плановых работ энергетиков на 23 июля
22.07.2019, 18:02
Опрос
Эксклюзив
Что думают читатели «SAKHALIFE» о мэре Якутска?
22.07.2019, 17:20
Экономика
АО «Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО
22.07.2019, 17:18
Финансы
Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу
22.07.2019, 16:36
Якутск
В мэрии Якутска рассматривают вопрос о бесплатном проезде для школьников
22.07.2019, 16:31
Экономика
Успевайте купить чипсы “Lay’s” по супервыгодной цене!
22.07.2019, 16:25
Официально
О временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в Якутске
22.07.2019, 14:50
Общество
В Якутии проходит операция «Путина»
22.07.2019, 14:16
Политика
Федор Борисов: Я никуда не ухожу
22.07.2019, 14:00
Экономика
Фонд капремонта: вести с «полей»
22.07.2019, 14:00
Экономика
Первая франчайзинговая компания в истории Якутии — SELA отметила свое 20-летие!
22.07.2019, 13:30
Происшествия
Похищение в столовой Якутска
22.07.2019, 13:09
Желток
Видео
Звезда танцпола покоряет соцсети
22.07.2019, 13:00
Политика
В России предлагают повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в десять раз
22.07.2019, 12:49
Судебная хроника
Эксклюзив
Николай Местников: Меня отправили в самое адское место на Земле…
Культура & Образование
24 июля 2019, 9:11
12

Единственный концерт в Якутске Анастасии Чжан

Академия музыки ЯМК им. М.Н. Жиркова представляет во вторник, 30 июля 2019 года единственный концерт в Якутске, воспитанницы Якутского музыкального училища, Лауреата международных конкурсов  Анастасии ЧЖАН (фортепиано). 

Анастасия выпускница отделения фортепиано СПП ЯМК им. М.Н. Жиркова.

Лауреат международных конкурсов, дипломант международного телевизионного юношеского конкурса «Щелкунчик», лауреат премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России»; Дважды стипендиат управления образования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», трижды лауреат Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии». С отличием окончив Академический музыкальный колледж при Московской государственной̆ консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народного артиста России Алиханова Тиграна Абрамовича), она продолжает свое обучение в Берлинской высшей школе музыки им. Г. Эйслера.

Начало: 18:00. Вход свободный.

В программе: Ф. Шопен, М. Мусоргский

Играла в залах:

— Камерный зал Московского международного Дома музыки,  г. Москва;

— Концертный зал ЦМШ, г. Москва;

— Рахманиновский зал Московской консерватории, г. Москва;

— Концертный зал им. Н.Я Мясковского (Белый зал), г. Москва;

— Малый зал Московской консерватории,  г. Москва;

— Концертный зал Геологического музея им. Вернадского г. Москва;

— Большой зал ДШИ им. М.А. Балакирева,  г. Москва;

— Концертный зал ДМШ им. Бетховена,  г. Москва;

— Концертный зал ДШИ им. А.С. Даргомыжского, г. Москва;

— Концертный зал Центрального музея Вооруженных Сил РФ,  г. Москва;

— Клуб Алексея Козлова, в проекте «Opera Night» , г. Москва;

— Концертный зал Академического музыкального колледжа при МГК им. П.И. Чайковского, г. Москва;

— Малый зал Академии музыки и театра, г. Красноярск;

— Большой концертный зал Красноярской филармонии, г. Красноярск;

— На сцене Хабаровского краевого музыкального театра, Хабаровск;

— Большой концертный зал МЭЦ, г. Краснодар;

— Концертный зал ДШИ им. П.И. Чайковского, г. Брянск.

— В концертных залах Германии.

Источник: Руководитель «Академии музыки» ЯМК (У) им. М.Н. Жиркова Александр Чжан.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
20.07.2019, 22:53
Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
21.07.2019, 9:04
Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
20.07.2019, 22:31
Якутия
Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:16
Желток
Дневник будущей мамочки
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
20.07.2019, 15:09
Политика
Видео
Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Официально
23.07.2019

Опровержение Водоканала

Официально
23.07.2019

График плановых работ энергетиков на 24 июля

Погода
23.07.2019

Жара — погода в Якутске на завтра

Экология
23.07.2019

Лесной бизон занесен в Красную книгу

Сахалыы
23.07.2019

“Бичиккэ” сонун кинигэ: икки ааптар биир сэһэни суруйан таһаарда

Видео
Экология
23.07.2019

В Якутии найдены уродцы на месте падения ступени ракеты

Происшествия
23.07.2019

Массовая драка в Якутске — комментарий МВД

Фотофакт
Якутия
23.07.2019

Айсен Николаев осмотрел сенокосные угодья в Заречье