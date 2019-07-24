Единственный концерт в Якутске Анастасии Чжан

Академия музыки ЯМК им. М.Н. Жиркова представляет во вторник, 30 июля 2019 года единственный концерт в Якутске, воспитанницы Якутского музыкального училища, Лауреата международных конкурсов Анастасии ЧЖАН (фортепиано). Анастасия выпускница отделения фортепиано СПП ЯМК им. М.Н. Жиркова. Лауреат международных конкурсов, дипломант международного телевизионного юношеского конкурса «Щелкунчик», лауреат премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России»; Дважды стипендиат управления образования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», трижды лауреат Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии». С отличием окончив Академический музыкальный колледж при Московской государственной̆ консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народного артиста России Алиханова Тиграна Абрамовича), она продолжает свое обучение в Берлинской высшей школе музыки им. Г. Эйслера. Начало: 18:00. Вход свободный. В программе: Ф. Шопен, М. Мусоргский Играла в залах: — Камерный зал Московского международного Дома музыки, г. Москва; — Концертный зал ЦМШ, г. Москва; — Рахманиновский зал Московской консерватории, г. Москва; — Концертный зал им. Н.Я Мясковского (Белый зал), г. Москва; — Малый зал Московской консерватории, г. Москва; — Концертный зал Геологического музея им. Вернадского г. Москва; — Большой зал ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Москва; — Концертный зал ДМШ им. Бетховена, г. Москва; — Концертный зал ДШИ им. А.С. Даргомыжского, г. Москва; — Концертный зал Центрального музея Вооруженных Сил РФ, г. Москва; — Клуб Алексея Козлова, в проекте «Opera Night» , г. Москва; — Концертный зал Академического музыкального колледжа при МГК им. П.И. Чайковского, г. Москва; — Малый зал Академии музыки и театра, г. Красноярск; — Большой концертный зал Красноярской филармонии, г. Красноярск; — На сцене Хабаровского краевого музыкального театра, Хабаровск; — Большой концертный зал МЭЦ, г. Краснодар; — Концертный зал ДШИ им. П.И. Чайковского, г. Брянск. — В концертных залах Германии. Источник: Руководитель «Академии музыки» ЯМК (У) им. М.Н. Жиркова Александр Чжан.

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