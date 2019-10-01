Единственная медаль сборной Якутии

27-30 сентября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе среди девушек до 18 лет на призы олимпийской чемпионки, двукратной обладательницы золотых медалей мира и Европы Натальи Воробьевой.

Эти соревнования среди юниорок набирают все большую популярность и собрали в этом году сильнейших девушек из регионов России и других стран. Сборная Якутии была представлена воспитанницами Училища олимпийского резерва им. Р.М.Дмитриева и РСДЮСШОР с. Борогон.

На ковер спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж» вышли более 150 спортсменок из США, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Казахстана и России. Сборная одной из сильнейших борцовских держав мира – США привезла в северную столицу 20 молодых атлетов. Организаторы соревнований устроили матчевую встречу Петербург — США. Схватки проходили в 12 весовых категориях «стенка на стенку». Счёт по схваткам 6:6, по три туше у каждой команды. По очкам победу одержала команда США 28:26.

Единственную медаль престижных соревнований в копилку сборной Якутии принесла Изольда Кульбертинова, завоевавшая бронзу в весовой категории до 40 кг. Для ученицы 8 класса школы №19 г. Якутска эта награда стала уже второй в сентябре – ранее она становилась победительницей на открытом республиканском фестивале борьбы «Игры Боотуров». Наша команда соревновалась в Санкт-Петербурге под руководством тренера Анжелики Парниковой. Далее спортсмены поедут в Челябинск, где в эти выходные состоится очередной всероссийский турнир «Юность России».