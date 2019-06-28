Единороссы выдвинули своих кандидатов на глав улусов, наслегов и в депутаты поселений

Местные политические советы Партии «Единая Россия» выдвинули кандидатами на должности глав улусов, наслегов и в депутаты поселений победителей праймериз. Выборы состоятся в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.
Местные политсоветы ЯРО ВПП «Единая Россия» выдвинули кандидатами на должности глав улусов и наслегов следующих граждан:
на главу Аллаиховского улуса – Якова Гаврильевича ЕЛИСЕЕВА;
на главу г. Среднеколымск Среднеколымского улуса – Николая Захаровича ЧУКРОВА;
Кангаласского 1-го наслега Среднеколымского улуса – Василия Васильевича НОГОВИЦЫНА;
Таркаинского наслега Нюрбинского улуса – Алексея Алексеевича ВАСИЛЬЕВА;
Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса – Константина Даниловича ПЛАТОНОВА;
Мурбайского наслега Ленского района – Любовь Михайловну Иванову.
А также выдвинуты в депутаты представительных органов поселений:
- Оленекского (эвенкийского) наслега Оленекского (эвенкийского национального) района – Павел Егорович ТИПЯНОВ и Зинаида Афанасьевна ПРОКОПЬЕВА;
- Шологонского наслега Оленекского (эвенкийского национального) района – Вера Васильевна ВАСИЛЬЕВА и Татьяна Ивановна НИКОЛАЕВА;
- Кирбяйского наслега Оленекского (эвенкийского национального) района – Марианна Михайловна ЕГОРОВА и Андрей Аркадьевич ЯКОВЛЕВ.