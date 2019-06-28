Единороссы выдвинули своих кандидатов на глав улусов, наслегов и в депутаты поселений

Местные политические советы Партии «Единая Россия» выдвинули кандидатами на должности глав улусов, наслегов и в депутаты поселений победителей праймериз. Выборы состоятся в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. Местные политсоветы ЯРО ВПП «Единая Россия» выдвинули кандидатами на должности глав улусов и наслегов следующих граждан: на главу Аллаиховского улуса – Якова Гаврильевича ЕЛИСЕЕВА; на главу г. Среднеколымск Среднеколымского улуса – Николая Захаровича ЧУКРОВА; Кангаласского 1-го наслега Среднеколымского улуса – Василия Васильевича НОГОВИЦЫНА; Таркаинского наслега Нюрбинского улуса – Алексея Алексеевича ВАСИЛЬЕВА; Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса – Константина Даниловича ПЛАТОНОВА; Мурбайского наслега Ленского района – Любовь Михайловну Иванову. А также выдвинуты в депутаты представительных органов поселений: Оленекского (эвенкийского) наслега Оленекского (эвенкийского национального) района – Павел Егорович ТИПЯНОВ и Зинаида Афанасьевна ПРОКОПЬЕВА ;

и ; Шологонского наслега Оленекского (эвенкийского национального) района – Вера Васильевна ВАСИЛЬЕВА и Татьяна Ивановна НИКОЛАЕВА ;

и ; Кирбяйского наслега Оленекского (эвенкийского национального) района – Марианна Михайловна ЕГОРОВА и Андрей Аркадьевич ЯКОВЛЕВ. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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