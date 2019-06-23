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Единороссы поздравили финалистов «Диктанта Победы» и вручили всем подарки

В День памяти и скорби на Площади Победы заместитель Секретаря Регионального отделения, член Президиума Регионального политического совета ЯРО Партии «Единая Россия», народный депутат РС(Я) Александр Сусоев поздравил победителей «Диктанта Победы» в Якутии и вручил им подарки.

 Республиканскими финалистами стали водитель из Якутска Владимир Дьяконов, первокурсница исторического факультета СВФУ Татьяна Сивцева и учитель Покровской школы №3 Татьяна Родионова. Все работы проверяли специалисты Министерства образования и науки РС(Я).

Акция партии «Единая Россия» состоялась в рамках партийного проекта «Историческая память». Она прошла в первый раз и охватила 1233 площадки в России и 23 зарубежные страны. В Якутии «Диктант Победы» написали 713 участников.

Тест и сбор ответов участников прошел по стандартам ЕГЭ. Ответы заполнялись на бланках и было запрещено использование мобильных устройств. Организаторскую часть взяли на себя представители Министерства образования РС(Я). За ходом тестирования следили добровольцы из движения «Волонтеры Победы».

Акция проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории войны и повышению исторической грамотности.

«Диктант Победы» представлял собой тест из 20 заданий, в 13 из которых участники должны выбрать один правильный ответ из четырёх вариантов, а на остальные семь дать краткий письменный ответ. На выполнение дано 45 минут. Вопросы затрагивали историю Великой Отечественной войны», — сказала председатель Общественного совета партийного проекта «Историческая память» Саргылана Неустроева.

В 2020 году, в Год празднования Великой Победы организаторы планируют привлечь еще большее количество участников и провести акцию с широким размахом.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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Внимание! АГИКИ начинает прием документов на 2019-2020 учебный год!