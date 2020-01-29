Единороссы провели прием жителей Нерюнгринского района

13 обращений за 4 часа работы приняли в Нерюнгри представители региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. По некоторым заявлениям решения были приняты сразу же по итогам рассмотрения.

Так, благодаря участию в приеме секретаря местного политсовета «ЕР», главы города Нерюнгри Леонида Олейника была решена проблема с выделением временного жилья жительнице п. Большой Хатыми. Она является участницей двух программ – по переселению из ветхого и аварийного жилфонда и по расселению закрывающегося поселка, но до сих пор живет в аварийном доме вместе с мужем-инвалидом. При поддержке Леонида Николаевича и, поскольку по программе переезда из закрывающегося поселка она одной из первых стоит в очереди на улучшение условий жилья в г. Нерюнгри, до конца недели ей предоставят квартиру в муниципальном маневренном жилфонде на то время, пока она не получит новую квартиру по одной из двух программ.

Еще один заявитель, житель дома №1 по ул. Ойунского г. Нерюнгри, обратился по поводу проведения косметического ремонта в своем подъезде. Его вопрос удалось решить при участии представителей управляющей компании и администрации г. Нерюнгри, вызванных в общественную приемную. Стороны договорились, что УК организует ремонт подъезда за счет средств фонда текущего ремонта дома, предусмотренных на ремонт мусоросборников, а заявитель, в свою очередь, должен организовать согласование такой передвижки среди жильцов дома.

Из 13 поступивших обращений большинство касалось вопросов жилья. Кто-то просил признать свой дом непригодным для проживания, чтобы ускорить его расселение по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Погорельцы жаловались на бездействие администрации п. Чульман в вопросах предоставления им жилья, а работница Нерюнгринской ЦРБ просила улучшить ее жилищные условия из-за отсутствия на это собственных средств в виду небольших доходов.

Другие заявления касались соблюдения трудовых прав, неполучения выплаты к пенсии, положенной по условиям дополнительного пенсионного страхования, участия жителей в проектах благоустройства п. Чульман и празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нерюнгринском районе и др.

По всем вопросам, которые не удалось решить на месте, у заявителей были приняты письменные обращения и копии документов с тем, чтобы помочь в решении заявленных проблем, задействовав возможности общественной приемной.

Прием жителей Нерюнгринского района провели руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Елена Голомарева, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, заместитель председателя комиссии президиума РПС по обращению граждан к председателю партии «ЕР» Д.А. Медведеву Андрей Петров и руководитель правозащитного центра общественной приемной Роман Калитин.

29 января запланирована работа общественной приемной в с. Иенгра.