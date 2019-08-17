Единороссы Намского улуса провели общественный мониторинг Дома народного творчества

16 августа активисты Намского местного отделения «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины» провели общественный мониторинг хода модернизации материально-технической базы МБУ «Дом народного творчества им. А.Ф. Шестакова» муниципального образования «Ленский наслег».

Контроль провели представители Партии «Единая Россия»: заместитель Секретаря Намского местного отделения Андрей Новгородов, исполнительный секретарь Сардаана Еремеева и общественность села Намцы, а также директор Дома народного творчества им. А. Ф. Шестакова Николай Жирков.

МБУ «Дом народного творчества им. А. Ф. Шестакова» на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры получили субсидию из федерального бюджета 1 млн 100 тыс. 193 рубля 93 копеек, из госбюджета республики 95 тыс. 669 рублей и софинансирование от администрации Ленского наслега – 76 тыс. 331 рубль 68 копеек.

По итогам электронного аукциона, на основании протокола от 28 июня 2019 года администрация Ленского наслега заключила муниципальный контракт с ООО «Аудио Про» на 951 тыс. 922 руб. 17 коп. на приобретение звуковой аппаратуры для нужд данного учреждения культуры.

27 июля «Аудио Про» предоставила качественный товар. Звуковая аппаратура поступила вовремя. На остаток в сумме 320 тыс. 272 рубля 47 копеек Дом народного творчества им. А. Ф. Шестакова планирует приобрести световые приборы для сценического освещения.

Директор Николай Михайлович Жирков заверил членов комиссии, что световые приборы будут приобретены в срок. Такие проекты в поддержку культурного развития села повышают творческую активность жителей и качество культурного жизни в улусе.

Общественность Намского улуса выразила огромную благодарность партийному проекту «Единой России» и истинную радость, что уже в этом году к началу культурно-просветительской работы Дома народного творчества все приобретенные аппаратуры будут активно служить и использоваться на разных культурных мероприятиях улуса.