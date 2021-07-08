«Единое окно» «Сахатранснефтегаза» 10 июля не будет работать

Своих уважаемых абонентов извещаем о том, что в связи с переездом службы «Единое окно» кассы приема платежей 10 июля 2021 г. не работают.

С 12 июля т. г. «Единое окно» будет работать в здании со стороны улицы Пирогова за время строительства клиентского центра, отвечающего всем современным требованиям и тенденциям.

Напомним, что вы можете оплатить за газ, передать показания счетчика, узнать вопросы по газоснабжению и просмотреть задолженность можете через официальный сайт www.aostng.ru или с помощью автоматического бота через WhatsApp по номеру 8924-8-70-70-09.