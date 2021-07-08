08.07.2021
16:39
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Экономика

«Единое окно» «Сахатранснефтегаза» 10 июля не будет работать

Своих уважаемых абонентов извещаем о том, что в связи с переездом службы «Единое окно» кассы приема платежей 10 июля 2021 г. не работают.

С 12 июля т. г. «Единое окно» будет работать в здании со стороны улицы Пирогова за время строительства клиентского центра, отвечающего всем современным требованиям и тенденциям.

Напомним, что вы можете оплатить за газ, передать показания счетчика, узнать вопросы по газоснабжению  и просмотреть задолженность можете через официальный сайт www.aostng.ru  или с помощью автоматического бота через WhatsApp по номеру 8924-8-70-70-09.  

Источник: www.aostng.ru
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