08.07.2021
16:39
206
Экономика
«Единое окно» «Сахатранснефтегаза» 10 июля не будет работать
Своих уважаемых абонентов извещаем о том, что в связи с переездом службы «Единое окно» кассы приема платежей 10 июля 2021 г. не работают.
С 12 июля т. г. «Единое окно» будет работать в здании со стороны улицы Пирогова за время строительства клиентского центра, отвечающего всем современным требованиям и тенденциям.
Напомним, что вы можете оплатить за газ, передать показания счетчика, узнать вопросы по газоснабжению и просмотреть задолженность можете через официальный сайт www.aostng.ru или с помощью автоматического бота через WhatsApp по номеру 8924-8-70-70-09.
Источник: www.aostng.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.07.2021
481
08.07.2021
174
08.07.2021
508
08.07.2021
395
08.07.2021
180
08.07.2021
204
08.07.2021
239
08.07.2021
318
08.07.2021
224
08.07.2021
156
08.07.2021
205
08.07.2021
225
08.07.2021
362
08.07.2021
266
08.07.2021
361
08.07.2021
547
08.07.2021
383
08.07.2021
515
08.07.2021
654
08.07.2021
356
08.07.2021
424
08.07.2021
831
08.07.2021
309
08.07.2021
251
08.07.2021
263
08.07.2021
229
08.07.2021
320
08.07.2021
287
08.07.2021
757
08.07.2021
1243
07.07.2021
1069
07.07.2021
1069
07.07.2021
629
07.07.2021
790
07.07.2021
1691
07.07.2021
350
07.07.2021
1043
07.07.2021
662
07.07.2021
481
07.07.2021
907
07.07.2021
661
07.07.2021
787
07.07.2021
674
07.07.2021
1522
07.07.2021
509
07.07.2021
1923
07.07.2021
464
07.07.2021
1448
07.07.2021
490
07.07.2021
931
07.07.2021
1556
ТОП НОВОСТИ
02.07.2021
8034
02.07.2021
6909
02.07.2021
5658
04.07.2021
4304
06.07.2021
4271
05.07.2021
4071
06.07.2021
3764
03.07.2021
3161
07.07.2021
3090