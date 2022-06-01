Единая Россия завершила предварительное голосование

На участие в процедуре в качестве избирателей зарегистрировались 2,2 миллиона человек

Активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

«Это ежегодное событие имеет для нас очень большое значение. Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Конкуренция кандидатов, будь то региональные парламенты или главы городов, составляла в среднем 6 человек на место. Такая активность очень важна», — сказал он, отметив, что количество жалоб в ходе процедуры сократилось, она стала прозрачной и понятной.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» продолжает курс на обновление.

«Среди кандидатов, за которых голосовали граждане, лишь 15% имеют статус депутата. Треть выдвинутых участников – молодые люди до 35 лет. Их энергия, инициатива, работоспособность особенно востребованы. Сегодня кандидаты от партии прошли первую проверку. Уверен, этот опыт будет для них очень полезен. «Единая Россия» остаётся верна своим принципам – выдвигать кандидатов на основе мнения граждан. Это решающий аргумент. И от этих стандартов выборной кампании мы не будем отходить ни при каких обстоятельствах», — отметил Дмитрий Медведев.

Как сообщил на ВСК с региональными оргкомитетами предварительного голосования «Единой России» секретарь Генсовета Андрей Турчак, наиболее активно голосовали на предварительном голосовании жители Северной Осетии-Алании — 17,5% от числа избирателей в регионе, Краснодарского края — 16% и Тывы — почти 14%.

«Очень высокие показатели. Коллеги, секретари реготделений, руководители региональных исполкомов – вам отдельные слова благодарности за организацию такой работы», – сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что процедура электронного голосования дошла до своего совершенства.

«По количеству жалоб, зафиксированных нарушений, эта кампания характеризуется их минимальным количеством. Это говорит о том, что процедура предварительного голосования дошла до своего совершенства. Ни у одного участника нет никаких оснований ставить её под сомнение. Очень рад видеть новые лица и хотел бы пожелать тем, кто по результатам подсчёта голосов будет представлять нашу партию на выборах в сентябре, победы», – сказал он.

Особенностью предварительного голосования в этом году стало то, что в программных заявлениях кандидатов отражена поддержка Вооруженных сил РФ и Президента, отметил секретарь Курского регионального отделения «Единой России», губернатор Роман Старовойт.

«Курская область – приграничный регион. Поэтому с самого начала ведения военной спецоперации люди чувствуют на себе весь ритм и пульс спецоперации. И мы всячески поддерживаем Вооруженные силы и Президента», — сказал он.

Важную роль в проведении предварительного голосования сыграли и штабы общественной поддержки «Единой России». В частности – в Удмуртии. Вместе с перезагрузкой первичных отделений партии и проектной работой, ориентированной на избирателей, они повлияли на рост явки избирателей.

«Мы не ограничиваемся локацией штаба только в Ижевске. Он собирает неравнодушных людей в проекты – и проект «ПоддЕржка», волонтёрские проекты. Есть масса инициатив по ходу предварительного голосования. Мы не забываем также, что у нас есть народная программа, которую люди формировали на выборах в Госдуму. Для нас это базовая платформа, мы продолжаем по ней работать», — рассказал на ВКС секретарь Удмуртского регионального отделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.

После соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования начался процесс расшифровки бюллетеней и подсчета голосов. Наблюдать за ним могут все желающие на сайте PG.ER.RU.

Окончательные результаты предварительного голосования подведут 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью. В Единые дни голосования, 9-11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов.