Единая Россия запустила сайт предварительного голосования

«Единая Россия» запустила обновленный сайт предварительного голосования (https://pg.er.ru) с функцией электронного голосования, которая появится в мае — перед Единым днем предварительного голосования. Об этом было объявлено на партийном форуме «Информационные технологии», который проходит в Казани.

По словам члена рабочей группы «Единой России» «Цифровая партия», руководителя IT-проектов Партии Вячеслава Сатеева, все нововведения направлены на то, чтобы сделать процедуру ПГ максимально открытой и удобной.

«Мы обновили сайт предварительного голосования, внедрив в него функцию, которая дает возможность электронного голосования за кандидатов от Партии. И сегодня мы официально запускаем ресурс. Доступ к голосованию через интернет будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию через портал «Госуслуг», а данные по прописке и значит привязке к участку будут получаться уже из их паспортных данных без возможности их скорректировать. Для людей такая платформа существенно упростит саму процедуру голосования», — подчеркнул Сатеев.

Он отметил усовершенствование личного кабинета участников предварительного голосования. «Кандидаты смогут самостоятельно заполнять свои личные страницы на этом сайте: ставить новости, ролики, фото, распространять свои страницы – личный кабинет теперь интегрирован со всеми социальными сетями. Также мы сделали адаптивную версию сайта под мобильные телефоны», — рассказал член рабочей группы.

Что касается самой системы электронного ПГ, то здесь, по словам Сатеева, основные силы были направлены на повышение прозрачности выборного процесса. «Основной принцип — делать выборы прозрачными, устраняя все промежуточные звенья в электоральном процессе. Собирать и предоставлять всю информацию о ходе голосования, о нарушениях, о результатах волеизъявления напрямую с участка или даже от самого избирателя», — подчеркнул он, отметив, что технология подсчета голосов будет реализована на базе технологии блокчейн, которая исключает любую возможность модификации результатов голосования прямо в момент попадания электронного бюллетеня в хранилище и сделает процесс подсчета открытым к общественной проверке.

В ближайшее время планируется запустить мобильную версию электронного предварительного голосования, напомнив, что возможность проголосовать через интернет была создана в 2018 году при помощи сервиса «Электронное предварительное голосование».

«В электронном голосовании тогда приняло участие более 217 000 человек. Без преувеличения — это мировой рекорд для такого рода продуктов», — добавил он.