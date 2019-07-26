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«Единая Россия» взяла под контроль объекты благоустройства в Якутске и в Жатае

Члены партии «Единая Россия» провели общественный мониторинг по вопросам благоустройства озера Талое. Тема бурно обсуждается жителями города последние два месяца. Главный архитектор Якутии Ирина Алексеева рассказала о плане проводимых работ и ответила на интересующие вопросы.

Не секрет, что часто недобросовестные подрядчики сдают объекты ненадлежащего качества. Контроля мало, надзорные органы не успевают за всеми следить. Поэтому на помощь приходят гражданские активисты.

Партийный проект «Единой России» «Городская среда» провел общественный мониторинг хода благоустройства озера Талое и центральной площади поселка Жатай.

В общественном мониторинге хода благоустройства озера Талое приняли участие представители Партии «Единая Россия» — заместитель Секретаря по проектной деятельности Александр СУСОЕВ, координатор партийного проекта «Городская среда» Дмитрий СЕМЕНОВ, заместитель Секретаря Якутского местного отделения Андрей ПЕТРОВ, руководитель ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Василий ПОПОВ и его заместитель Михаил ПОПОВ, а также руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) Ирина АЛЕКСЕЕВА, генеральный директор подрядной организации ООО «МонтажСервис» Василий ЗАХАРОВ и общественность города Якутска.

Ирина АЛЕКСЕЕВА отметила, что важно понимать архитектурный замысел объектов при благоустройстве территорий, потому кроме технического качества работ основным требованием для подрядной организации является согласование всех материалов и оборудования на соответствие утвержденному дизайн-проекту, а также приведя в пример Республику Татарстан обозначила, что обязателен авторский надзор.

Управлением архитектуры РС(Я), государственным заказчиком шести общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды», на сегодняшний день заключены тройственные соглашения со Службой государственного заказчика и муниципалитетами.

Общая стоимость работ благоустройства озера Талое составляет 130 млн 224 тыс. рублей, по первому этапу торгов на сумму 49 млн 565 тыс. заключен контракт с ООО «МонтажСервис».

В рамках первого этапа ведется обустройство береговой линии со стороны ул. Кирова, далее вдоль кинотеатра Синема и LG-центра до ул. Короленко. Подрядчик в данное время подготовил основание для пешеходной эспланады и занимается откачкой воды для обеспечения укладки габионных конструкций берегоукрепления.

По второму этапу на сумму 81 млн ожидается заключение по сметной стоимости и объявление конкурса среди подрядных организаций на следующей неделе. Сроки выполнения работ по документации до конца 2019 года, но в силу климатических условий планируется завершить к концу октября.

Проект предусматривает:

  • покрытие из брусчатки по всему периметру озера,
  • обустройство освещения вдоль озера,
  • встроенные в габионы скамейки,
  • оснащение современными малыми архитектурными формами,  
  • строительство деревянного амфитеатра рядом с площадкой Водяновой,
  • обустройство смотровых площадок, где в последующем город сможет установить объекты предпринимательской деятельности – лодочную станцию, прокат и возможно небольшое кафе, чтобы жители города могли попить горячий чай и кофе в холодную погоду, воду и мороженое в жару.

Уже через год жители и гости столицы смогут гулять вдоль берега озера, кататься на лодках, отдыхать в амфитеатре, прогуливаться по пешеходной дорожке и мосту. 

К мониторингу благоустройства центральной площади поселка Жатай подключились глава Анатолий КИСТЕНЕВ и его заместитель по вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережению Владислав ГЛАДЫШЕВ, представители общественности и жители поселка.

Общая стоимость работ благоустройства по данному объекту составляет 27 млн 829 тыс. рублей, по итогам торгов 1 этапа заключен контракт на сумму 15 млн с ООО «Основа», конкурс по 2 этапу на сумму 12 млн 829 тыс. состоится на следующей неделе. Благоустройство планируют завершить также в этом году. Подрядной организацией территория обсыпана горным песком для проведения вертикальной планировки, демонтажные работы проведены, бетонные конструкции убраны, готовится основание.

По итогам мониторинга подрядчики заверили, что работы будут завершены в срок. Общественность будет следить за тем, чтобы работа была качественной, такие проверки будут проводиться на разных этапах строительства. Единая Россия призывает жителей и гостей республики быть вовлечёнными и принять активное участие.

Александр СУСОЕВ, заместитель Секретаря ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности:

«Сегодня Партия обеспечивает общественный контроль и мониторинг федеральных партийных проектов, в рамках которого предусматриваются федеральные средства на благоустройство территорий, строительство и капитальный ремонт объектов, закупку спортивных сооружений и многое другое. Нам вместе с жителями важно принимать активное участие, предлагать идеи и решать вопросы вместе, только тогда наш общий дом будет комфортным для каждого из нас».

 

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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