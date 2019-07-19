«Единая Россия» выражает соболезнования

Якутское региональное отделение партии «Единая Россия» выражает глубокое соболезнование по поводу кончины 17 июля после тяжелой болезни ветерана труда, ветерана педагогической отрасли Якутии, члена Партии с 2002 года, уроженки села Беченча Ленского района, 1947 года рождения
ЧЕРЕПАНОВОЙ
Альбины Андреевны
Альбина Андреевна – ветеран труда, общественный деятель, почетный член совета ветеранов Октябрьского округа, член актива Ленского землячества в г. Якутске.
За время трудовой деятельности была отмечена наградами:
– Почетное свидетельство о занесении в книгу «Золотая летопись славных дел» к 370-летию г. Якутска за активное участие в организации юбилейных мероприятий, за участие в конкурсах «Лучший домоуправ», 2002г.;
– Медаль к 375-летию г. Якутска;
– почетный знак «Лучший общественник»,2007г.;
– Отличник образования РС (Я) 2007г.;
– Отличник профессионального образования РС (Я) 2012г.;
– Почетный ветеран РС (Я) за большие заслуги в развитии ветеранского движения 2018г.
– почетный гражданин п. Беченча.
Добрейшей души человек, всегда готовая прийти на помощь, творческая личность, долгое время работавшая заместителем директора по административно –хозяйственной части Педагогического колледжа №1, она всегда останется в нашей памяти.
Спи спокойно, наш дорогой товарищ!
Прощание состоится 20 июля, в 10:00 ч по адресу:
г. Якутск, траурный зал Медцентра, ул. Сергеляхское шоссе, 4 км.