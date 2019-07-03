«Единая Россия» выражает глубокие соболезнования

Якутское региональное отделение Партии «Единая Россия» приносит глубокие соболезнования члену фракции ВПП «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн), заместителю председателя постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, главному инженеру Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Павлу Валериевичу КСЕНОФОНТОВУ по поводу кончины любимой матери, ветерана труда, уроженки Оросунского наслега Верхневилюйского улуса
Полины Ивановны
СЕМЕНОВОЙ (МАЛАХАЕВОЙ).
Крепитесь, скорбим вместе с Вами.