Единая Россия: Всё для фронта, всё для Победы!

Всё для фронта, всё для Победы: «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году

Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы.

В помощи новым регионам и фронту задействованы все региональные отделения «Единой России», отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года.

«Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за 10 месяцев оказали и продолжаете оказывать людям», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что после вступления Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии «Единой России» расширились.

«Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим «всё для фронта, всё для Победы», направив свой ресурс на помощь мобилизованным, фронту. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он выделил направление работы «Единой России» по помощи семьям военнослужащих.

«Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество — пакет федеральных законов, которые были инициированы «Единой Россией», уже приняты и подписаны Президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят», — напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отметил, что темпы и объёмы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы, в том числе медикаменты.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы. Также партия координирует работу врачей-волонтеров. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы Донбасса и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. В общей сложности с начала СВО в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. Помощь оказывается в формате «одного окна» — поступающие в единые штабы заявки от семей распределяются между волонтёрами и исполняются. За время работы в объединенные штабы помощи в регионах обратились более 6 тысяч заявителей — родственников мобилизованных граждан. В основном близкие участников СВО обращаются по вопросам начисления положенных выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса, если призванный гражданин был собственником предприятия, а также за бытовой помощью.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». С момента частичной мобилизации 84 волонтёра МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов «Единой России» различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.

Елена Голомарева, Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия):

«В районах Местными общественными приемными отработано 281 заявлений по помощи семьям мобилизованных, в Региональную общественную приемную поступило 161 заявление. Сейчас проводится Акция «Открытка солдату», уже поступило более тысячи открыток. Также работает Республиканский штаб #МЫВМЕСТЕ, руководителем штаба является Айыллаан Винокуров, штаб работает по 3 основным направлениям это адресная помощь семьям мобилизованных, гуманитарная помощь мобилизованным и психологическая помощь. По состоянию на 16 декабря 2022 года в Якутии волонтеры отправили более 1000 посылок и более 100 тонн гуманитарной помощи. В рамках всероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ» в сборе гуманитарной помощи приняло участие 700 человек общественного движения в поддержку мобилизованных «Якутия с тобой!» председателем, которого является Айыл Дьулурха. В рамках Федерального партийного проекта «Здоровое будущее» волонтеры прошли обучение на базе ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», вручены удостоверения о повышении квалификации «Основы ухода за больными с элементами массажа. Оказание первой помощи». Первая группа подготовленных волонтеров в составе 7 человек оказывает помощь раненым якутянам, находящимся в военных госпиталях Москвы. Активисты проявили желание обучиться на профессиональное обучение «Основы ухода за больными» в объеме 288ч. и получить свидетельство по профессии «24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными» после приезда с Москвы.

На базе Координационного центра общественной палаты Якутии оказана психологическая поддержка 147 гражданам, юридическую консультацию адвокатов получили 106 человек. Всего с 28 сентября по 17 октября поступило 352 обращения, адресованных в Военный Комиссариат Республики Саха (Якутия) и Военную Прокуратуру Якутского гарнизона».