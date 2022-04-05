05.04.2022
17:45
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Некролог

Единая Россия в Якутии соболезнует…

Республиканский исполнительный комитет Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» выражает соболезнование члену фракции ВПП «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), члену регионального политического совета ЯРО ВПП «Единая Россия», Управляющему директору АО Производственное объединение «Якутсцемент» Мамедову Алиш Забид оглы с безвременной кончиной горячо любимого сына Мамедова Эльвин Аглиш оглы, директора АО»Липецкцемент».
Разделяем скорбь и горечь утраты.


Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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