Единая Россия: В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ

Из них 363 — объекты двухлетнего цикла, где ремонт начался в 2022 году

«Единая Россия» заложила средства в бюджете на эти цели. Во все стадии работ по капремонту будут вовлекать родителей, учеников и учителей, сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по реализации программы капремонта школ с Минпросвещения.

«Прошу координаторов программы от нашей партии в оперативный срок обеспечить закрепление за каждой школой ответственных депутатов Госдумы, законодательных собраний регионов и муниципальных образований. Вместе они должны постоянно мониторить ход работ, оперативно решать возникающие проблемы. И не повторять ошибок, когда конкурсы разыграны с опозданием. Также надо сформировать родительские комитеты, которые будут вовлечены во все стадии работ — от выбора дизайн-проекта и материалов до подписания акта приёмки. Практика показала, что сами родители, ученики и учителя гораздо лучше знают, как сделать школу своим вторым домом», — подчеркнул он.

При проведении капремонта секретарь Генсовета предложил оснащать спортзалы для занятий самбо — в рамках партпроекта «Zа самбо» партия обеспечит их коврами, формой для занятий, организует подготовку тренерского состава.

Помимо этого, Андрей Турчак предложил присваивать имена Героев школам-участницам программы капремонта и наносить на их стены и фасады изображения Героев Великой Отечественной войны, Героев СВО, видных исторических деятелей, которые имеют непосредственное отношение к данным учебным заведениям.

«Также необходимо продолжать наш общий с Министерством просвещения проект «Парта Героев», который на сегодняшний день реализован уже в более 10 тысячах российских школ», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Подводя итоги уходящего года, Андрей Турчак отметил, что работы по программе капремонта завершены в 1274 школах. На завершающей стадии работы по 24 объектам в 16 регионах.

«Полностью программу в 2022 году выполнили Республики Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Коми, Крым, Мордовия, Марий Эл, Саха, Татарстан, Чечня, Пермский, Приморский, Ставропольский края, Волгоградская, Калининградская, Липецкая, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Смоленская, Ростовская, Рязанская области, ХМАО», — сообщил он.

В завершающей стадии находятся работы по 24 объектам в 16 регионах. По большинству из этих школ готовность — более 90%.

«Где-то просто осталось подписать акты приёмки. Хочу попросить губернаторов лично в режиме 24/7 заниматься этим. Ещё есть три дня до конца текущего года. Всё можно успеть», — подчеркнул Андрей Турчак.

В зоне особого риска — три объекта. Это — школы в Томской, Московской и Свердловской областях.

«Коллеги, здесь уже очевидно, что до конца текущего года эти работы завершены не будут. Прошу руководителей указанных регионов принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, допустивших срыв сроков», — сказал Андрей Турчак.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что срывы сроков возникли потому, что в срок не были объявлены конкурсные процедуры. По его словам, повторения ситуации допустить нельзя, и до 30 декабря должны быть заключены все соглашения с Минфином на 2023 год и на двухлетние объекты 2024-2025 годов.

«Предлагаю, не дожидаясь середины, уже в начале года провести селекторное совещание по сверке начала программы в следующем году. И не позднее 20 марта должны быть заключены все контракты», — поручил министр.

Представители регионов рассказали, с какими трудностями столкнулись при проведении работ и как с ними справлялись. В частности, школы в Удмуртии и Великом Новгороде, где были нарушены сроки проведения работ, сдадут 30 декабря.

В Удмуртии в программе в 2022 году участвовали 13 школ (15 зданий). К открытию готовится одна школа, по которой было повторное проведение торгов. На объекте была задержка стройматериалов, регион подключил к работам двух субподрядчиков и ускорил завершение капремонта.

«Мы будем ждать 30-го числа. Чтобы губернаторы связались с нами и доложили о сдаче объектов. Депутатам Госдумы, которые у нас раскреплены, хотел бы поручить о критических ситуациях сообщать вовремя. Подключать нас, Минпросвещения, чтобы находить решения», — подчеркнул Андрей Турчак.

«Единая Россия» в 2023 году создаст реестр лучших практик капремонта школ. В него войдут подрядчики, которые выполнили работы качественно и в срок. Реестр недобросовестных подрядчиков по инициативе партии уже опубликован на сайте Минпросвещения.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте.

Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы.

«Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год — 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы более 2 тысяч зданий школ.

«В 2022 году в Якутии было отремонтировано 38 школ в 15 районах, в том числе, в труднодоступных районах республики, и в городе Якутске. На капитальный ремонт школ Якутии на 2022–2023 годы выделили 2,8 млрд рублей. Средства, сэкономленные на капремонтах школ, будут оставлены в субъектах на 2023 год. Так, по средствам капремонта школ в г.Якутске, у нас оставалось 40 млн рублей, по Нюрбинскому району – 20 млн рублей. Выделенные средства идут не только на капитальный ремонт, но и на оснащение наших школ, повышение квалификации педагогов, что даст значительное развитие школ. Благодаря программе создается современная образовательная среда, отвечающая самым высоким стандартам»,- Председатель комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева