«Единая Россия» утвердила cписок кандидатур для выдвижения на муниципальных выборах

Состоялось заседание Президиума Регионального политического совета
ЯРО Партии «Единая Россия».
В числе рассмотренных вопросов на основании представлений местных политических советов на должность Исполнительного секретаря Алданского местного отделения Партии назначен Владимир Николаевич Малолетков, Томпонского – Таисия Федоровна Высоцкая.
Также рассмотрен вопрос согласования кандидатур для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления 8 сентября 2019 года. Общим решением членов Президиума РПС представленные кандидатуры согласованы.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП “Единая Россия”.