«Единая Россия» утвердила cписок кандидатур для выдвижения на муниципальных выборах

Состоялось заседание Президиума Регионального политического совета ЯРО Партии «Единая Россия». В числе рассмотренных вопросов на основании представлений местных политических советов на должность Исполнительного секретаря Алданского местного отделения Партии назначен Владимир Николаевич Малолетков, Томпонского – Таисия Федоровна Высоцкая. Также рассмотрен вопрос согласования кандидатур для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления 8 сентября 2019 года. Общим решением членов Президиума РПС представленные кандидатуры согласованы. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП “Единая Россия”.

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