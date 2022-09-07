Единая Россия: Укрепляем позиции!

В рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в региональной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось знаковое заседание общественного совета партийного проекта.

На повестке обсуждали сотрудничество и взаимодействие Якутского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с «Центром социальных услуг – ЛИДЕР». Особенно остро обсуждался вопрос нехватки в регионе социального жилья для инвалидов.

В ходе заседания «Центром социальных услуг – ЛИДЕР», руководителем которого является Кычкин Рустам, предложил в рамках Государственного частного партнерства реализовать строительство современного многоквартирного социального дома для инвалидов, соответствующего всем требованиям СП 59.13330 (Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения). Для удобства жителей дома на первом этаже будет располагается аптечный пункт, а также медицинский пункт, социальная столовая, массажный кабинет, специализированный спортивный зал для реабилитации, автошкола для обучения людей с органичными возможностями и т.д.

«Наше сотрудничество направлено на обеспечение жильем людей с ограниченными возможностями и их семей, также на подготовку базы для оказания помощи людям с инвалидностью всех категорий, а именно для саморазвития, бизнеса, обучения, устройства на работу, оказания транспортных и юридических услуг и создания производства необходимых товаров для инвалидов» – сказал Рустам Кычкин.

В заседании приняли участие: Сивцев Сергей первый заместитель руководителя исполкома ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Екатерина Емелина председатель общественного совета Партийного проекта «Единая страна – доступная среда»; Александра Николаева-председатель ЯГО ВОИ города Якутска, строительная компания «Альянс 2005» и другие.

По итогам заседания было подписано двусторонние соглашение между ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «Центром социальных услуг – Лидер» о сотрудничестве в рамках реализации Партийного проекта «Единая страна – доступная среда», от Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соглашение подписывал Андрей Владимирович Петров координатор Федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Республики Саха (Якутия), после подписания пожелал руководителю «Центра социальных услуг – ЛИДЕР» успешной совместной работы на благо жителей Республики Саха (Якутия).