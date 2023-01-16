Единая Россия: Темпы социальной догазификации сохранятся

Программу также необходимо распространить на новые регионы.

Основные задачи по программе социальной газификации на 2022 год – выполнены, подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по реализации программы, которое прошло в Гатчине Ленинградской области. В нем принял участие секретарь Генсовета Андрей Турчак, представители Правительства, «Газпрома» и регионов. Они обсудили планы по реализации программы на 2023 год и ход выполнения поручения Президента об установлении субсидии в 100 тысяч рублей для льготных категорий граждан при подключении домовладений к газу.

«Рост темпов строительства газовой инфраструктуры в три раза выше, чем в 2021 году. Главное, что сейчас необходимо, – добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей. Такая работа там вообще не велась, и её нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства», – сказал Дмитрий Медведев.

Он призвал регионы ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию. По поручению Президента до 15 января по всей стране должен быть установлен минимальный размер субсидии в размере 100 тысяч рублей для девяти обязательных категорий граждан. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие граждане, многодетные и малоимущие семьи.

«Прошу секретарей наших партийных отделений обратить на это самое пристальное внимание. Еще в прошлом году объемы выделяемой помощи гражданам сильно различались, очень существенно – это сказывалось и на темпах газификации. На софинансирование расходов Правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 миллиардов рублей», – напомнил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что регионы, которые попадают под меры федеральной поддержки, гарантированно получат средства на обеспечение льготным категориям граждан субсидий при социальной догазификации.

«Средства заложены. «Единая Россия» проголосовала за бюджет на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. У нас по-прежнему есть регионы, которые в «красной зоне» (по введению льгот — прим.ред.). Давайте дискуссии на эту тему прекратим и 15-м числом отчитаемся в федеральный штаб о выполнении поручения Президента», – сказал он.

Зампредседателя правительства Александр Новак сообщил, что по программе социальной догазификации заключено 724 тысячи договоров и принято 790 тысяч заявок по всей стране.

Он отметил также, что «Единая Россия» активно ведёт мониторинг исполнения программы. Создан кол-центр, который обработал более 150 тысяч звонков, проведена масштабная инвентаризация домовладений для определения потенциала количества подключений. Он составляет порядка 2 миллионов.

«Программа по решению Президента реализуется на бессрочной основе. Сейчас стоят задачи и по социальной газификации домохозяйств, а также программа расширена на школы и медицинские учреждения», – добавил Александр Новак.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа социальной догазификации должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты её оптимальные показатели.

«Самое главное, что найдена работающая модель. Есть улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это — не у нас. Я уверен, что мы добьёмся всего поставленного», — заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

Также Правительство проработает дополнительные меры поддержки граждан при социальной догазификации – с такой инициативой выступала «Единая Россия». Сейчас ряд льготников в 72 регионах по инициативе или при поддержке партии получают скидку или компенсацию на покупку газового оборудования и подведения газопровода к жилому дому.

Кроме того, «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям граждан на закупку газового оборудования.

Алексей Колодезников, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз», председатель Совета Сторонников Партии «Единая Россия»:

«Якутия является лидером дальневосточного федерального округа по реализации пункта народной программы партии «Единая Россия» о социальной газификации. Этому способствует целый комплекс мероприятий, применённый для удобства и расширения возможностей участия в программе как можно больше якутян, а также отдельных категорий граждан. Во-первых, на старте кампании мы провели качественное анкетирование потенциальных якутян, чьи дома могут попасть под догазификацию. Во-вторых, это увеличение размера единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию жилых домов от 100 до 150 тыс. рублей, в том числе и членов семей мобилизованных граждан. Также из бюджета субъекта предоставляются субсидии гражданам на возмещение части затрат, связанных с газификацией жилого дома при переходе с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление. Здесь размер субсидии также был увеличен до 150 тыс. рублей. В-третьих, в самый пик сбора заявлений мы организовали мобильный офис социальной газификации. Так, в городе Якутске и центральных районах республики ездили брендированные автобусы с логотипом Партии и нашими специалистами, которые оказывали консультации на местах. В целом за прошлый год нам удалось осуществить пуск газа в 2857 домах якутян, а план на 2023 год – 1800 домов. Отмечу, что глава Якутии, секретарь регионального отделения партии Айсен Сергеевич Николаев лично возглавляет региональный штаб социальной газификации».