«Единая Россия» создала реготделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Также партия определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах РФ

«Единая Россия» создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании Генсовета партии 6 октября.

Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий МЕДВЕДЕВ, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура — и партийная в том числе.

«От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберём, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы. В значительной мере даже успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии «Единой России», и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях», — сказал Дмитрий Медведев.

На должности секретарей региональных отделений «Единой России» по предложению секретаря Генсовета партии Андрея ТУРЧАКА назначены: врио главы ДНР Денис ПУШИЛИН (Донецкое региональное отделение), председатель Народного Совета ЛНР Денис МИРОШНИЧЕНКО (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина ДАНИЛЬЧЕНКО (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь КАСТЮКЕВИЧ (Херсонское региональное отделение).

Как отметил Денис Пушилин, за 8,5 лет «Единая Россия» помогла многое сделать на территории ДНР, и партию поддерживают тысячи жителей.

«Уже 3 тысячи активистов самого многочисленного в республике общественного движения «Донецкая Республика» стали членами партии, более 13,5 тысяч человек являются её сторонниками. Мы прекрасно понимаем, что практически все 250 тысяч человек (активистов республиканского движения – прим.) — это наши потенциальные однопартийцы на данный момент. И это неслучайно: «Донецкую Республику» и «Единую Россию» объединяет верность нашей общей большой Родине и деятельное желание помогать людям», — сказал он.

В ЛНР сторонниками партии уже стали более 100 тысяч активистов общественного движения «Мир Луганщине», сообщил Денис Мирошниченко. Он уверен, что создание на территории республики регионального отделения «Единой России» станет локомотивом для всей политической структуры региона.

О готовности большого количества жителей Херсонской области присоединиться к команде партии рассказал и Игорь Кастюкевич.

«Люди понимают: за те годы, которые им обещали и ничего не выполняли, здесь вдруг начали работать, начали показывать реальные дела. «Единая Россия» – это партия реальных дел, и самое главное, что в этом уверены люди», – подчеркнул он.

Для решения оперативных вопросов региональных отделений будут созданы организационные комитеты, которые возглавят секретари. Они сформируют персональные составы региональных политсовета партии и представят их для утверждения Президиуму Генсовета.

Также Андрей Турчак рекомендовал фракции «Единой России» определить для поддержания связи с избирателями в новых субъектах РФ следующих депутатов Госдумы: ДНР – Зураба Макиева, ЛНР – Виктора Водолацкого, в Запорожской области – Артёма Бичаева, в Херсонской области — Игоря Кастюкевича.

«С первых дней СВО каждый из них работал на территориях», — отметил Андрей Турчак.

Как сообщил Виктор Водолацкий, чтобы выстроить работу с избирателями, «Единая Россия» откроет общественные приемные на новых территориях.

«Люди нам доверяют, верят, поэтому сегодня такой большой приток в «Единую Россию» людей, которые будут в дальнейшем нашими помощниками в налаживании мирной жизни — активной, спокойной в сильной и свободной России», — сказал депутат.

В свою очередь, Артём Бичаев подчеркнул, что партия с самого начала СВО не только оказывает гуманитарную помощь, но и помогает жителям в решении адресных проблем.

«Люди нам поверили и каждый день приходят для решения своих проблем. Это надежный фундамент партийной работы, которой сегодня дан официальный старт в Запорожской области», — подчеркнул он.

В заключение Председатель партии отметил, что успех в налаживании нормальной жизни зависит от согласованных действий «Единой России» на новых территориях. Также, по его словам, все положения народной программы партии будут распространены на новые регионы. И партия примет самое активное участие в интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Уже на следующей неделе стартует серия мероприятий, посвящённых вопросам интеграции», — заключил Дмитрий Медведев.