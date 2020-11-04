04.11.2020
15:45
87

Общество

«Единая Россия»: С Днем народного единства!

Дорогие якутяне! Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем подвиг 1612 года, когда люди разных сословий и национальностей под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского создали народное ополчение и освободили родину от польских интервентов, сохранив независимость нашего государства.

Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава, а славные подвиги сынов нашего Отечества подтверждают справедливость слов Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Вера в свои силы, самоотверженность, патриотизм нашего народа являются прочным фундаментом для развития нашей Родины!

С наилучшими пожеланиями, Якутское региональное отделение партии «Единая Россия».

#МыЕдины

#деньнародногоединства

#единаяроссия

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх