«Единая Россия»: С Днем народного единства!

Дорогие якутяне! Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем подвиг 1612 года, когда люди разных сословий и национальностей под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского создали народное ополчение и освободили родину от польских интервентов, сохранив независимость нашего государства.

Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава, а славные подвиги сынов нашего Отечества подтверждают справедливость слов Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Вера в свои силы, самоотверженность, патриотизм нашего народа являются прочным фундаментом для развития нашей Родины!

С наилучшими пожеланиями, Якутское региональное отделение партии «Единая Россия».

#МыЕдины

#деньнародногоединства

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