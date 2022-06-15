Единая Россия проводит по всей стране акцию «Доноры Донбассу»

14 июня отмечается всемирный День донора крови.

Во Всемирный день донора депутаты, волонтеры партии и молодогвардейцы сдают кровь, которую направят на нужды лечебных учреждений регионов, в том числе тех, где сейчас лечатся участники СВО, а также в больницы Донбасса.

В Якутске так же сдал кровь главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, заместитель секретаря Якутского регионального отделения партии Иван Луцкан.

«Акция приурочена ко всемирному Дню донора крови является традиционной и я всегда принимаю в ней участие и сдаю кровь безвозмездно, для того чтобы ещё раз напомнить людям, что когда вы помогаете другому — вы обязательно спасаете чью-то жизнь, сохраняете кому-либо здоровье.», — отметил Иван Луцкан.