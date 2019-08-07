Единая Россия проведет всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года «Единая Россия» проведет благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Партия совместно с «Молодой Гвардией Единой России» (МГЕР) организует пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах. Собранная канцелярия будет рассортирована в наборы и передана детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Об этом рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«В преддверии 1 сентября региональные отделения Партии проведут масштабную акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой планируется прежде всего выяснить количество нуждающихся в поддержке семей, а также уточнить список, включая количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была действительно адресной. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будем осуществлять как собственными силами, так и в специальных пунктах, организованных на базе региональных отделений «Единой России» и МГЕР, где каждый желающий сможет оказать посильную поддержку нуждающимся детям», – пояснила парламентарий.

Как рассказала координатор партпроекта «Новая школа», член Президиума Генсовета «Единой России» Алена Аршинова, акция «Собери ребенка в школу» не ограничится адресной помощью семьям. К акции будут привлекаться государственные и частные организации, которые совместно с Партией, помогут школам подготовиться к началу учебного года.

«При участии представителей администрации школ, родительских комитетов, «Молодой Гвардии Единой России» проводятся ремонтные работы в общеобразовательных организациях, уборка и озеленение школьных территорий, обеспечение школьных библиотек недостающей литературой, оснащение школьных детских театров инвентарем и декорациями. До конца августа планируется провести приемки школ с обязательным привлечением родительских комитетов. На особом контроле – обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций», – разъяснила она.

В свою очередь председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов отметил, что особое внимание будет уделено школьникам из пострадавших от паводка районов Амурской и Иркутской областей.

«В акции примут участие все региональные отделения «Молодой Гвардии», мы планируем также собрать в школу ребят из семей, которые пострадали от паводка в Амурской и Иркутской областях. Многие семьи с детьми до сих пор находятся в пунктах временного и длительного размещения, все они нуждаются в канцелярских товарах, школьной форме, учебниках и иных принадлежностях. Наши волонтеры на следующей неделе навестят их и вручат все необходимое для полноценной учебы. Кроме того, мы планируем привлечь к акции сетевые магазины канцелярских принадлежностей, в них будут организованы благотворительные полки, каждый желающий сможет внести свой вклад в формирование школьных наборов для нуждающихся детей», – сообщил Давыдов.