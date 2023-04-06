Единая Россия продолжает помогать фронту

С первых дней спецоперации региональные отделения «Единой России» объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого, московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Из Удмуртии — автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана – автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.

Руслан Платонов: «Якутия собрала гуманитарной помощи на сумму свыше одного миллиарда рублей»

По словам Руслана Платонова, руководителя РИК ЯРО партии «Единая Россия», Якутией с начала специальной военной операции собрано и направлено гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики на сумму свыше одного миллиарда рублей.

— В прошлом году в республике при участии партии «Единая Россия» был открыт пункт приема помощи, куда внести свою посильную лепту может любой житель Якутии. Еженедельно этот пункт собирает от трех до десяти тонн груза, который направляется в ЛНР и ДНР.

Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ отправили только в зону специальной военной операции более 27 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, электрогенераторы и печи, обмунидирование, снаряжение и средства индвидуальной защиты.

Много слов благодарности от жителей новых регионов страны получили наши якутские врачи, которые провели в ДНР и ЛНР свыше тысячи операций и пяти тысяч консультаций. Хочу отметить, что при промежуточном подведении итогов работа Якутии страны была оценена на высоком уровне.