Единая Россия приняла решение по главе Чурапчинского улуса

Как сообщалось ранее, 16 марта состоялось внеочередное заседание Президиума Регионального политического совета Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого были рассмотрены вопросы, относящиеся к резонансным темам вокруг членов партии.

Кроме принятого решения рекомендовать фракции Партии рассмотреть и удовлетворить личное заявление руководителя фракции Чичигинарова Владимира Ильича о прекращении полномочий руководителя фракции, на заседании было принято решение приостановить членство в Партии главы Чурапчинского улуса Ноговицына Андрея Тимофеевича в связи с возбуждением уголовного дела.

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