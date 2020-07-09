ЕР принимает заявки на участие в праймериз

Прием документов осуществляется до 13 июля 2020 года

Решение об этом было принято 9 июля на заседании оргкомитета Якутского местного отделения партии “Единая Россия”.

“Местный политический совет назначил дату проведения предварительного голосования на 19 июля, также утвердил состав оргкомитета. В честной и открытой борьбе в предварительном голосовании будет отобран кандидат, который представит «Единую Россию» на выборах в Гордуму по Центральному одномандатному избирательному округу №7”, — сообщил Софрон Новгородов, исполнительный секретарь Якутского местного отделения “Единая Россия”.

Напомним, 23 июня решением Якутской городской Думы назначены дополнительные выборы депутата в Якутскую городскую Думу IV созыва по Центральному одномандатному избирательному округу, которые пройдут в единый день голосования – 13 сентября.

Прием документов на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата в депутаты Якутской городской Думы по Центральному одномандатному избирательному округу №7 будет осуществляться по адресу: г. Якутск, ул. Маяковского, 84, офис 1, время приема документов: понедельник-пятница с 10.00 до 16.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни. Контактный телефон: 8 (914) 272-1451.