16.09.2022
09:07
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Общество

Единая Россия: Прежде всего — внимание к детям с инвалидностью!

В рамках реализации Партийного проекта «Единая страна – доступная среда» и акции «Собери ребенка в школу», Партия совместно с проектом «Цунами добра», администрацией ГО «город Якутск» организовала праздник для детей.

По традиции с началом учебного года Координатор и председатель общественного совета Федерального партийного проекта «Единая страна  — доступная среда» и «Цунами добра» посетили школы, а также встретились с детьми с ОВЗ и инвалидностью и в честь начала учебного года поздравили первоклассников, вручили подарки необходимые для получения знаний, пообщались с родителями, только при таком взаимодействии можно получить обратную связь, узнать с какими проблемами они сталкиваются и что они думают о доступной среде.

Дети были очень довольны, а родители благодарны за особое душевное теплое и внимание их детям.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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