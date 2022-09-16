Единая Россия: Прежде всего — внимание к детям с инвалидностью!

В рамках реализации Партийного проекта «Единая страна – доступная среда» и акции «Собери ребенка в школу», Партия совместно с проектом «Цунами добра», администрацией ГО «город Якутск» организовала праздник для детей.

По традиции с началом учебного года Координатор и председатель общественного совета Федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» и «Цунами добра» посетили школы, а также встретились с детьми с ОВЗ и инвалидностью и в честь начала учебного года поздравили первоклассников, вручили подарки необходимые для получения знаний, пообщались с родителями, только при таком взаимодействии можно получить обратную связь, узнать с какими проблемами они сталкиваются и что они думают о доступной среде.

Дети были очень довольны, а родители благодарны за особое душевное теплое и внимание их детям.