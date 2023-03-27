«Единая Россия» поможет сохранению последнего эвенкийского стада оленей из Нелькана

Об этом стало известно по итогам встречи руководителя ЯРО «Единой России» Руслана Платонова и представителя команды «Кындыкан» Баира Дамдинжапова. Основным вопросом беседы стала организация помощи в перевозке 25 последних оленей из села Нелькан Хабаровского края в Якутию.

Напомним, 25 оленей из села Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края – это все, что осталось от 12-тысячного стада, еще в 80-ые годы прошлого века обитавшего на территории соседнего региона. Хозяева стада — супруги Евгения и Николай Карамзины — по состоянию здоровья больше не имеют возможности ухаживать за животными. Долгое время они думали, что делать с последними оленями, переживая о том, как бы не пришлось уничтожить поголовье.

Из Интернета супруги узнали о якутянке Раисе Ильиновой и ее проекте по возрождению северного оленеводства. Супружеская пара предложила безвозмездно передать оленей, чтобы сохранить традиции оленеводства. Раиса с радостью согласилась. Однако участники операции столкнулись с проблемой транспортировки: только на перевозку животных требовалось около 700 тысяч рублей. А найти деньги надо было быстро, чтобы успеть до закрытия зимников.

На совместный (со стороны Якутии и со стороны Хабаровского края) клич о помощи отозвался актив якутского регионального отделения «Единая Россия», который выделил значительную часть средств на перевозку оленей:

— Сохранение традиционного уклада малочисленных народов Севера — одно из приоритетных направлений работы государства. Поэтому очень важно помогать тем людям, которые готовы пропагандировать и прикладывать усилия для сбережения традиций и промыслов. Проект Раисы Ильиновой — удивительный. Поэтому с нашей стороны будет оказана вся возможная помощь для организации перевозки животных, — прокомментировал руководитель РИК ЯРО «Единая Россия» Руслан Платонов.