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«Единая Россия» поднимет тему выплат больших бонусов в госкорпорациях

 Фракция «Единая Россия» в предстоящую осеннюю сессию Госдумы планирует обсудить вопрос о миллионных бонусах в госкорпорациях. Для таких выплат должны быть установлены рамки. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей НЕВЕРОВ, подводя итоги работы фракции в весеннюю сессию.

В основе законодательных приоритетов фракции «Единой России» на осеннюю сессию — принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, обязательства программы Партии на выборах депутатов Госдумы VII созыва, законодательное обеспечение национальных проектов, реализация Послания Президента России Федеральному Собранию.

Также одной из главных тем станет определение рамок для различных выплат и бонусов в госкорпорациях. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

«Перед рассмотрением мы хотим еще раз обсудить в рамках подготовки бюджета (на 16 сентября запланированы большие парламентские слушания) вопрос межбюджетных отношений. Он стоит у нас остро. Мы хотим обсудить, какие конкретные меры будут направлены на сокращение бюджетного разрыва в обеспечении регионов, и убедиться, что уроки начала 2019 года учтены, и с началом календарного года все средства на национальные проекты сразу будут направлены в регионы», – сказал он.

По словам Неверова, важной задачей в ходе осенней сессии также станет обеспечение реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. «Это очень важная программа, на которую должно быть направлено более 79 млрд рублей из федеральных средств, – сообщил руководитель фракции Партии. – В этом году у нас уже выделяется на поддержку агропромышленного комплекса более 300 млрд рублей».

Острым вопросом, по словам Неверова, является и лекарственное обеспечение граждан. «На эти цели направляется около 400 млрд рублей в год, но поступает много обращений людей о ситуациях, когда по целому ряду госзакупок лекарств у нас нет ни одной заявки. Мы будем прорабатывать вопрос законодательных изменений, которые повлияют на ситуацию: упрощение регистрации лекарств, будем обсуждать принятие закона об интернет-торговле лекарствами», – рассказал о планах вице-спикер Госдумы.

Он также отметил, что, несмотря на повышение МРОТ, граждане жалуются на то, что официальная зарплата остается ниже установленного минимума. «Необходимо найти сбалансированное решение вопроса о том, что оклад не должен быть ниже МРОТ», — отметил Неверов.

Руководитель фракции также обратил внимание на вопрос социальной справедливости в обществе. Он напомнил, что уже урегулирован вопрос выплаты «золотых парашютов» для топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций, установлено соотношение зарплат в бюджетных организациях.

«Должны быть определенные рамки для различных выплат и бонусов в госкорпорациях, справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», – считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, до конца года также планируется подвести предварительные итоги «мусорной реформы». Помимо этого, в повестке осенней сессии большой блок законопроектов будет связан с обеспечением цифровой экономики, включая вопросы обеспечения безопасности персональных данных граждан и профилактики безработицы. Также предстоит большая работа над поправками к законопроектам, принятым в первом чтении, заключил Неверов.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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