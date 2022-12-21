Единая Россия поддерживает детский спорт

В рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» состоялся школьный турнир по волейболу

В новой Гимназии «Центр глобального образования», построенной в рамках народной программы Партии «Единая Россия», прошел первый внутришкольный турнир по волейболу на кубок Директора Гимназии.

В соревнованиях всего участвовало шесть команд, три команды школьников, две команды родителей и одна команда учителей.

Участники показали достойную борьбу, слаженную игру и дисциплину в команде.

По итогам соревнований 1 место заняли – Родители второй команды, 2 место – Учителя, 3 место – Родители первой команды. Победители номинаций Лучший разыгрывающий – Тимур Николаев 9А класс, Лучший защитник – Екатерина Баишеева 10Б класс, Лучший нападающий – Михаил Николаев, Лучший игрок – Николай Егоров 9А класс.

«Соревнования прошли на отличном эмоциональном уровне. Здесь можно было увидеть радость побед и горечь поражений. Это был первый организованный турнир в этой новой школе, несмотря на это все прошло на высшем уровне. От себя лично благодарю директора школы Александра Чудиновских и его коллег, также спасибо за поддержку Ивана Данилова координатора партийного проекта «Детский Спорт», — представитель организаторов турнира Георгий Захаров.